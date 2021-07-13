Правила выплаты 10 000 рублей школьникам в августе 2021 утвердил Владимир Путин

Правительство России утвердило график и порядок проведения выплат семьям с детьми от 6 до 18 лет. Напомним, речь идет о единовременном пособии к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей.
Так, единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.
Приём заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) начнётся с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.
Отметим, что пользователи Госуслуг, которые уже ранее оформляли заявления на единовременную выплату в прошлом году, уже начали получать приглашения и предупреждения о том, что заявление на выплату будет сформировано автоматически. Гражданину останется только проверить его и направить в ПФР. Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.