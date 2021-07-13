Водитель фуры MAN раздавил упавшего мотоциклиста на Suzuki TL1000S на ул. Большевистской в Новосибирске

Сегодня, 13 июля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Около восьми утра на мужчина 1971 года рождения находился за рулем тягача MAN и ехал по 2 полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала, в сторону Днепрогэсовской. У дома №103 по Большевистской мотоцикл Сузуки TL1000S, за рулем которого находился водитель 1974 года рождения, который ехал в попутном направлении, но в третьей полосе внезапно упал. Водитель большегруза не заметил его и наехал на водителя задними колесами.
К сожалению, водитель мотоцикла погиб на месте – он получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все подробности и причины ДТП.