Из исправительной колонии строгого режима №8 сбежали двое заключенных в Новосибирске

В Новосибирске из исправительной колонии №8 строгого режима сбежали двое заключенных. Отметим, что учреждение находится на улице Богдана Хмельницкого. Информация о ЧП появилась в социальных сетях, а потом разошлась по чатам поселков, которые располагаются рядом с исправительным учреждением.
— Жителей поселков просят проверить и закрыть все сараи на участках, не выпускать одних детей на улицу, — говорится в сообщении старшей по одному из поселков. Также жители пересылают друг другу номера телефонов, по которым можно сообщить любую информацию, которая поможет поймать беглецов.
При звонке по одному из номеров трубку берет человек, который представляется оперуполномоченным ГУФСИН и подтверждает, что действительно, заключенные сбежали из ИК. При официальном запросе в ГУФСИН информацию не подтверждают, но и не опровергают .