Перцовый баллончик распылил в очереди к врачу пациент в поликлинике №2 ЦГБ Бердска. Люди выскакивала на улицу красные, с одышкой и слезами

Шокирующий инцидент произошел сегодня, 13 июля, в поликлинике №2 ЦГБ Бердска. Эта больница находится на ул. Боровой в Микрорайоне Бердска. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" бердчанка Анна, которая в этот момент находилась в больнице, неизвестный мужчина распылил в воздух перцовый баллончик в очереди к врачу.
- Люди выскакивали из поликлиники красные, некоторые с одышкой, некоторые со слезами, прям толпой. Вызвали полицию. Сейчас туда никого не пускают. Человек сбежал. Вроде был с температурой Это произошло на первом этаже, возле кабинетов терапевтов, - отметила горожанка в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".