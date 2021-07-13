Почему это нельзя делать в Полнолуние 24 июля 2021 года? Все запреты особого лунного дня силы

Полнолуние, которое предстоит нам пережить 24 июля 2021 года в знаке Водолея, достигнет своего пика в 5.36 по московскому времени.
Название полнолунию в этом месяце дали "золотое" полнолуние, поскольку приходится оно на середину лета - в самые жаркие и солнечные дни. Влияние знака Водолея делает полнолуние благоприятным. поскольку этот знак в общении один из самых приветливых, добродушных и приятных.
Аспекты планет в этот день окажут наибольшее влияние на ваши дела и романтическую составляющую вашей жизни. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вы не будете в силах повлиять на них, а значит может возникнуть ситуация, в которой вам вынужденно придется менять свои планы и взгляды.
В полнолуние у человека всегда энергия и эмоции находятся на своем пике. Многим будет сложно удержать свои порывы, в результате чего все будут склонны к вступлению в конфликты. Аспект Венеры в этот день выведет на поверхность вашей жизни ваши любовные переживания. Пары, у которых все прекрасно переживут новый всплеск ярких эмоций, а те, кто находится в состоянии конфликта, могут еще больше ухудшить свои отношения.
Поскольку никто не будет в силах контролировать последствия, настоятельно рекомендуется в этот день не пытаться изменить окружающую действительность, а постараться контролировать свое настроение и эмоции. Тем более вы сами в курсе своих отягощающих факторов в жизни, а значит не допускайте их усугубления.
Не стоит а полнолуние затевать разборки с начальством ни по какому поводу.
Ограничьте общение с теми людьми, которые вам неприятны.
Не стоит принимать серьезных решений, заключать важных сделок, касающихся ваших доходов, даже если вам кажется, что они очень выгодны для вас.
В полнолуния не рекомендуются хирургические операции, удаление зубов, косметические инъекции, нанесение татуировок. Все потому, что свертываемость крови в полнолуние обычно снижается.