В чем особая сила Пресвятой Богородицы Казанской летней? Почему она так называется
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В чем особая сила Пресвятой Богородицы Казанской летней? Почему она так называется

6:20:017/13/2021Фото: kazansky-spb
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Когда Матрона сама взялась за раскопки, то ей сразу показалась икона, завернутая в ткань. Изображение Богоматери было сделано на доске из кипариса и от неё исходило такое яркое свечение, что многих она ослепляла.

икона
Икону почитают дважды в году

Казанскую икону Богородицы чтят дважды в году: 21 июля (летняя) и 4 ноября (осенняя). Она является одной из самых любимых и почитаемых икон у православных.

Казанская она была названа потому что первоначальный список иконы был обретен в городе Казань. Это случилось в 1579 году, когда в городе случился большой и страшный пожар, многие люди остались без средств к существованию и без собственных домов.

Однажды во сне десятилетней девочке Матроне во сне явилась сама Пресвятая Богородица и сообщила ей, что она должна рассказать людям, которые руководят городом о том, что нужно вынуть икону пресвятой Богородицы из земли. Девочка испугалась и никому ничего не сообщила, кроме своих родителей, но они не придали её словам важного смысла.

Тогда спустя некоторое время Пресвятая Богородица снова явилась девочке во сне, но в этот раз пригрозила ей, что если икону из земли не достанут, то девочка тяжело заболеет. Наутро девочка молила своих родителей, чтобы они исполнили указания Пресвятой Богородицы. Мать и отец девочки приложили все свои усилия, чтобы власти отреагировали на их сообщения, однако им в просьбе было отказано. Не нашли отзыва они и у представителей духовенства.

Тогда люди решили искать икону сами. Нашлись добровольные помощники и раскопки начали вести по всему городу, однако никому икона не показалась. Когда Матрона сама взялась за раскопки, то ей сразу показалась икона, завернутая в ткань. Изображение Богоматери было сделано на доске из кипариса и от неё исходило такое яркое свечение, что многих она ослепляла.

В чем помогает икона?

Казанскую икону Богородицы молят о помощи как в государственных делах так и людям в их нуждах.

Перед ней молятся чтобы укрепить веру, обрести душевное равновесие, найти правильный путь в решении своих проблем.

Очень часто простые люди молятся ей о здоровье, как физическом так и душевном, об исцелении, молятся о детях, о мире в семье и счастье в доме.

Перед этой иконой молятся матери о своих сыновьях, которые находятся в зонах военных действий. Искренние и чистые молитвы, всегда находят отклик у данного лика.

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