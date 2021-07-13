Беременная россиянка умерла от коронавируса

В Бурятии скончалась молодая, беременная женщина. Причиной ее смерти стал коронавирус как стало известно, медики пытались спасти ее в течение 15 дней, но к сожалению, сделать им этого не удалось.
- Только с 1 июня по 1 июля прирост заболевших беременных в республике - плюс 380 человек. Кроме этого, отмечается увеличение тяжелых форм (пневмоний) в 1,9 раза. В отделении реанимации в настоящее время находится шесть женщин. То есть, COVID-19 у беременных протекает тяжелее, стремительнее, дает осложнения и для матери, и для ребёнка. Увеличивается заболеваемость детей, также мы вынуждены в отдельных случаях инициировать преждевременные роды вследствие осложнений у матери. Поэтому министерство здравоохранения вышло с инициативой внести в указ главы Бурятии рекомендацию по вакцинации ближайшего окружения беременных для создания, так называемого, безопасного окружения, - рассказала главный внештатный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Бурятии Марина Ринчиндоржиева.