Вознаграждение в 1, 5 млн рублей объявили за розыск орского маньяка с зубами из золота Андреева. Он насиловал и убивал россиянок шесть лет

МВД России по Оренбургской области продолжает разыскивать 64-летнего уроженца Орска Оренбургской области. Его подозревают в изнасилованиях и убийствах женщин с 2006 по 2012 годы, как на территории Орска, так и всего региона.
За информацию, способствующую задержанию Андреева, губернатор Оренбургской области Денис Паслер гарантирует премию в размере 500 000 рублей, а МВД России – в размере 1 000 000 рублей.
В ориентировке указаны приметы подозреваемого: рост 173 см, волосы прямые, темные с проседью, губы тонкие.
Особые приметы: на верхней челюсти слева и справа с 1 по 4 зубы из металла желтого цвета, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы из металла желтого цвета. На животе имеется шрам после операции.
Контактная информация: 8(3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-8-500-400 или по телефону 02.