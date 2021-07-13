На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку спустя год

На острове Крит местный спасатель снова вытащил из воды россиянку, которую уже спасал год назад.
- Йоргос Макридакис не поверил своим глазам, когда в Сталиде в Ираклионе вытащил из штормовых волн тонувшую пожилую женщину: именно ей он спас жизнь год назад на том же пляже, когда она также бросила вызов опасности и была унесена течением. Семидесятипятилетняя россиянка, постоянная жительница этого района, спустилась на пляж искупаться, но из-за сильного течения ей было трудно выбраться на берег. Спасатель нырнул в воду, и когда вытащил женщину, он обнаружил, что именно ее и на том же месте он спас в прошлом году, - сообщает греческий телеканал.
Мужчина был так удивлен. Что только и смог сказать «Как? Снова ты?». На прощание он посоветовал ей больше не купаться в таких волнах и назвал ее лучшим клиентом.