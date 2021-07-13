Захвативший в заложники 3-летнего сына отец отдал ребенка матери: Он вернулся на балкон и все еще хочет прыгнуть с 13 этажа. Смотрите видео
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Захвативший в заложники 3-летнего сына отец отдал ребенка матери: Он вернулся на балкон и все еще хочет прыгнуть с 13 этажа. Смотрите видео

6:20:097/13/2021Фото: Скриншот
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Через 3 часа переговоров отец, захвативший собственного трехлетнего ребенка в заложники, согласился его отпустить. Все это время иркутянин простоял на карнизе с наружной части балкона, держась за подоконник одной рукой, а другой обхватив ребенка.

Спасатели пытаются остановить от рокового шага мужчину с ребенком на руках

Больше двух часов в Иркутске продолжается кошмар - мужчина с ребенком на руке все еще находится на балконе и хочет спрыгнуть вниз.

По словам очевидцев, это происходит из-за желания жены развестись с ним. Ребенок в возрасте 3,5 лет находится в руках неадекватного жителя Иркутска.

Для того, чтобы смягчить удар от падения на землю, спасатели надули специальный куб. Как сообщают свидетели, мужчина находится на 13-м этаже.

Через 3 часа переговоров отец, захвативший собственного трехлетнего ребенка в заложники, согласился его отпустить. Все это время иркутянин простоял на карнизе с наружной части балкона, держась за подоконник одной рукой, а другой обхватив ребенка и периодически вывешивая малыша на улицу.

По данным источников, мужчина отдал ребенка его матери. Мужчина забрался в дом и затем вернулся уже без ребенка.

Переговоры вели полицейские, психолог МЧС и жена мужчины.

Как отмечает ТВК, на место лишь недавно приехал психиатр: «Ждать его пришлось больше часа, так как на весь Иркутск специалист всего один. И он был у другого агрессивного больного в поселке Молодежный».

Вчера, 12 июля, у 34-летнего Романа Терентьева и его супруги начался бракоразводный процесс. О своем поступке мужчина предупредил жену через смс-сообщение.

Женщина рассказала, что 10 июля муж ее избил, она написала заявление в полицию. По последним данным, ребенок в руках у матери.

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