Самое вкусное клубничное варенье. Готовим за 30 минут
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Самое вкусное клубничное варенье. Готовим за 30 минут

10:20:317/13/2021Фото: pixabay
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Всем хозяйкам известно, что чем меньше варится варенье, тем больше в нём остаётся полезных веществ, потому мы и выбрали этот рецепт. 

клубника, варенье, десерт, ромашка
Клубничное варенье зимой так напоминает о лете

В июле наступает интенсивный сбор урожая замечательной и ароматной летней ягоды - клубники.

Самый первый урожай, конечно же, уходит на употребление в свежем виде. Но когда все члены семьи уже наелись, то можно её заготовить впрок.

Сегодня мы расскажем вам о классическом варенье-пятиминутке из клубники, которое варится всего 5 минут, а хранится под обычными полиэтиленовыми крышками даже при комнатной температуре.

Всем хозяйкам известно, что чем меньше варится варенье, тем больше в нём остаётся полезных веществ, потому мы и выбрали этот рецепт.

Это варенье не получится у вас очень густым и не будет выглядеть как джем. Густым оно не получится потому, что варится недолго, а значит сироп не успевает уварится, а ягодки в нём остаются целыми. Зато в таком варенье сохраняется максимум витаминов.

Говорить такое варенье мы предлагаем вам небольшими порциями в медном тазу. Не берите на одну закладку больше чем 2 кг клубники. Если у вас ягод ещё меньше, можно использовать кастрюлю с толстым дном. Сразу обратим внимание на то, что перемешивать варенье в процессе приготовления ложкой или деревянной лопаткой нельзя, потому что ягоды потеряют свою целостность. В процессе варки посуду можно покачивать.

На килограмм клубники нужно взять килограмм сахара, 7 граммов лимонного сока, 0,5 ч.л. лимонки.

Клубнику ополосните, очистите, пересыпьте сахаром. Оставьте на ночь. Утром посуду с ягодой и сахаром поставьте на огонь и доведите её до кипения, аккуратно перемешайте сахар на дне. Добавьте лимонный сок. После закипания снимите варенье с огня, снимите пенку с варенья и оставить его до остывания.

После того, как ваше варенье остыло, поставьте его на средний огонь и снова доведите до кипения. В этот момент добавьте лимонную кислоту. После добавления кислоты подержите варенье на огне еще одну минуту и разливаете в заранее простерилизованные банки. Закрывайте прокипяченными крышками и переверните баночки до полного остывания.

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