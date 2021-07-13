В какие дни в июле 2021 года запрещено выполнять посадку растений и работать с ними
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В какие дни в июле 2021 года запрещено выполнять посадку растений и работать с ними

11:20:547/13/2021Фото: pixabay
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Такие виды работ, как прополка, работа с химией, обрезка деревьев и кустарников, а также сбор урожая, лучше выполнять на убывающей луне.

морковь
Не во все дни огородные работы благоприятны

Казалось бы, середина лета не должна быть такой насыщенной, как весна и начало сезона. Однако, как показывает практика, всё не так просто.

Помимо того, что грядки нужно постоянно полоть и поливать, а также ухаживать за рассадой, параллельно нужно делать заготовки на зиму. А тут ещё и появляются вредители и могут появиться заболевания на растениях.

Такие виды работ, как прополка, работа с химией, обрезка деревьев и кустарников, а также сбор урожая, лучше выполнять на убывающей луне.

Запрещенными для работ в огороде днями в июле 2021 года стали 17, 23, 24, 25, 31 июля.

Самыми благоприятными названы 18, 19, 20, 21, 22 июля.

Нейтральными днями признаны 26, 27, 28, 29, 30 июля.

Полоть, рыхлить и прореживать всходы разрешено 20, 21, 26, 27, 29 и 30 июля.

Лучшими днями для полива названы 18, 19, 26, 27, 28 июля.

Для борьбы с вредителями хорошо подойдут 20, 21, 22, 29 и 30 июля.

Для внесения удобрений можно выбрать 18, 19 и 22 июля.

Для формирования обрезки и прищипывания рассады выбираем 15, 16 и 22 июля.

Категорически запрещена посадка пересадка и посев различных культур 24 и 25 июля.

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