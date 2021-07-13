В какие дни в июле 2021 года запрещено выполнять посадку растений и работать с ними

Казалось бы, середина лета не должна быть такой насыщенной, как весна и начало сезона. Однако, как показывает практика, всё не так просто.
Помимо того, что грядки нужно постоянно полоть и поливать, а также ухаживать за рассадой, параллельно нужно делать заготовки на зиму. А тут ещё и появляются вредители и могут появиться заболевания на растениях.
Такие виды работ, как прополка, работа с химией, обрезка деревьев и кустарников, а также сбор урожая, лучше выполнять на убывающей луне.
Запрещенными для работ в огороде днями в июле 2021 года стали 17, 23, 24, 25, 31 июля.
Самыми благоприятными названы 18, 19, 20, 21, 22 июля.
Нейтральными днями признаны 26, 27, 28, 29, 30 июля.
Полоть, рыхлить и прореживать всходы разрешено 20, 21, 26, 27, 29 и 30 июля.
Лучшими днями для полива названы 18, 19, 26, 27, 28 июля.
Для борьбы с вредителями хорошо подойдут 20, 21, 22, 29 и 30 июля.
Для внесения удобрений можно выбрать 18, 19 и 22 июля.
Для формирования обрезки и прищипывания рассады выбираем 15, 16 и 22 июля.
Категорически запрещена посадка пересадка и посев различных культур 24 и 25 июля.