ПФР обратился к россиянам о статусе предпенсионера
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ПФР обратился к россиянам о статусе предпенсионера

10:45:497/13/2021Фото: https://www.piqsels.com/
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Этим категориям предоставляется ряд льгот в рамках трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства.

При необходимости гражданин может заказать справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста
При необходимости гражданин может заказать справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС ПРЕДПЕНСИОНЕРА

В 2019 году появилось новое понятие - граждане предпенсионного возраста – предпенсионеры. Этим категориям предоставляется ряд льгот в рамках трудового законодательства, закона о занятости и налогового законодательства. За предоставлением льгот гражданам необходимо обращаться в те структуры, которые эти льгот обеспечивают (например, за предоставлением налоговых льгот необходимо обращаться в Федеральную налоговую службу).

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключением являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста.

Льготы предоставляются при подтверждении статуса предпенсионера. Самому предпенсионеру в большинстве случаев нет необходимости получать справку, подтверждающую его статус: эти сведения предоставляются при необходимости органами Пенсионного фонда по запросам других ведомств в рамках межведомственного взаимодействия. Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. Поэтому предпенсионеру достаточно обратиться в ведомство, предоставляющее льготу.

Однако при необходимости гражданин может заказать справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста. Сделать это можно несколькими способами. Удобнее всего дистанционно – через Личный кабинет на сайте ПФР. Справка выдается в режиме онлайн с электронно-цифровой подписью ПФР. Её достаточно распечатать для предъявления или предоставить в электронном виде.

Справку можно также получить в МФЦ, в клиентской службе ПФР, предварительно записавшись на прием, либо у своего работодателя.

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