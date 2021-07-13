Отличная новость для метеопатов по лечению мигрени

По оценкам, 1 миллиард человек во всем мире страдают от мигрени, которая может вызывать тошноту, сильную боль и чувствительность к свету и звуку. Но, несмотря на высокую распространенность этого расстройства, пациенты, которые часто страдают головной болью и обычно принимают два лекарства - одно для профилактики и одно для острого начала, - часто должны попробовать несколько разных лекарств, прежде чем найти что-то эффективное, пишет https://medicalxpress.com
Эта трудность и новые методы лечения, которые могут решить как острую, так и профилактическую терапию мигрени, были предметом редакционной статьи, опубликованной в прошлом месяце в Журнале Американской медицинской ассоциации Мелиссой Рейхилл, доктором медицины, клиническим доцентом неврологии и взрослых Директор резидентуры по неврологии в Школе медицины и биомедицинских наук Джейкобса в Университете Буффало и Ребекка Берч, доктор медицины, доцент кафедры неврологии в Бригаме и женской больнице и Гарвардской медицинской школе.
«Последние несколько лет были революционными для медицины головной боли с рядом улучшений в лечении», - сказал Рейхилл, лечащий пациентов в UBMD Neurology.
«Тем не менее, слишком много пациентов все еще не нашли подходящего для них лечения, несмотря на растущее число терапевтических вариантов».
Она сказала, что многим пациентам не предлагается эффективная специфическая терапия мигрени, хотя многие из них доступны. «Кроме того, многие пациенты вообще никогда не обращаются за помощью из-за неправильных представлений о том, почему у них вообще может болеть голова», - сказала она.
Но все быстро меняется в лечении мигрени. «Сейчас существует так много хороших вариантов острого лечения мигрени, - сказала она. «Для некоторых пациентов поиски чего-то, что работает, может занять месяцы или дольше. Многие найдут безопасное и эффективное острое лечение мигрени после всего лишь одного посещения кабинета врача, хотя обычно для этого может потребоваться несколько испытаний лекарств. в течение нескольких недель, чтобы найти подходящий вариант ".
Стирание границ между острым и профилактическим лечением
Хотя традиционный подход к лечению хронической мигрени заключался в назначении двух лекарств, одно из которых действует как профилактическое, а другое - при острых эпизодах, этот подход меняется. «В нашей редакционной статье мы осветили некоторые недавние исследования, которые показывают, что некоторые новые методы лечения стирают границы между лечением острой и профилактической мигрени», - пояснил Рейхилл. «Недавно было показано, что одна терапия для острых состояний эффективна в профилактике головной боли при пероральном приеме через день, а одна внутривенная профилактическая терапия также эффективна при лечении острых головных болей. Этот новый подход полностью меняет наши прежние представления о лечении мигрени. "
В своей редакционной статье Райхилл и Берч обсудили недавнее исследование эптинезумаба, которое было опубликовано в том же номере.
«Эптинезумаб - это внутривенная терапия, одобренная для профилактического лечения, которая назначается в инфузионном центре или доставляется на дому медсестрой, - пояснил Рейхилл. «Исследование предполагает, что это может быть полезно и при острой терапии, хотя материально-технические и финансовые соображения могут помешать более рутинному использованию этого подхода на практике».
Она добавила, что другие подкожно вводимые лекарства того же класса (моноклональные антитела, нацеленные против пептида, связанного с геном кальцитонина, CGRP, сигнальной молекулы мигрени), не изучались явным образом для лечения острых состояний в крупных испытаниях, и что в клинической практике эти другие лекарства Обычно для того, чтобы увидеть эффект у большинства пациентов, уходят недели или месяцы.
Еще одно лечение, которое, по ее словам, может стирать границы между острой и профилактической терапией мигрени, - это римегепант, небольшой молекулярный прямой антагонист CGRP.
«Римегепант был недавно одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами для профилактического лечения мигрени после того, как первоначально был одобрен для лечения острой мигрени в начале 2020 года», - сказал Райхилл. Она добавила, что наиболее острые методы лечения мигрени оцениваются по тому, снимают ли они боль и связанные с ней симптомы в течение двух часов после приема лекарства. В недавнем исследовании римегепант также был эффективен в снижении частоты головной боли (предотвращении головной боли) при приеме через день.
Прогноз улучшается
Хотя поиск подходящего лекарства от мигрени обычно занимает некоторое время, Рейхилл отметил, что прогноз для пациентов определенно улучшается. «Я видел драматические отклики на многие из существующих у нас традиционных лекарств как для неотложной, так и для профилактической терапии.
«Новые методы лечения моноклональными антителами к CGRP (внутривенная терапия, эптинезумаб и три других подкожно вводимых лекарства из этого класса) и низкомолекулярные антагонисты CGRP (пероральные препараты римегепант и уброгепант) вызвали аналогичные драматические реакции в моей клинической практике», она продолжила.
«Важно отметить, что эти реакции очень индивидуальны, и, к сожалению, некоторые из них не реагируют ни на один из вышеперечисленных методов лечения. Однако я думаю, что преимущество обоих классов терапии CGRP заключается в их улучшенной переносимости - другими словами, в снижении сообщили о побочных эффектах по сравнению с другими традиционными методами лечения».
К сожалению, предупредила она, стоимость остается огромным препятствием для многих на пути к лечению CGRP, и страховщики часто неохотно покрывают их, не требуя от клиницистов и пациентов перепрыгивать через серию обручей.
«Мигрень - это инвалидизирующее неврологическое состояние, которое пациенты наследуют, и в настоящее время от него нет лечения», - сказал Рейхилл. «Но из-за большого количества эффективных методов лечения в настоящее время будущее для пациентов, страдающих мигренью, лучше, чем когда-либо. Удивительно, но в разработке находится еще больше методов лечения мигрени.
«Пациенты с мигренью должны быть в состоянии ожидать, что лечащие их врачи знакомы с несколькими вариантами лечения острых заболеваний и будут чувствовать себя комфортно», - заключила она. «Помощь в пределах досягаемости».