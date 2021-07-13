ЕСПЧ требует от России узаконить однополые браки

В ЕСПЧ обратились россиянки Ирина Федотова и Ирина Шипитько, которые в 2009 году попытались заключить брак. В Тверском ЗАГСе Москвы отказались регистрировать союз двух девушек, а последующие суды двух инстанций признали правомерным данный отказ.
В ЕСПЧ считают, что государство нарушает право человека на уважение частной и семейной жизни, указанное в Конвенции. Суд призывает Россию зарегистрировать браки трех однополых пар, которые обратились в ЕСПЧ в 2010 году.
- Суд считает, что Россия обязана обеспечить уважение частной и семейной жизни заявителей, предоставив им правовую основу, позволяющую им зарегистрировать отношения в рамках национального права. <...> Суд отклоняет довод властей о том, что интересы большинства могут оправдать отсутствие возможности для однополых пар официально оформить свои отношения, — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
- Если государство хочет соответствовать своим международным обязательствам, то в решении четко говорится, что государство должно на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы, из которых вытекают точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак, — пояснил в разговоре с «МБХ медиа» основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев.