"Честь имею!": Аваков подал в отставку с поста главы МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Об этом пишет портал Vesti.ua со ссылкой на источник во фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.
Как сообщила депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, парламент может рассмотреть заявление главы МВД в ближайшее время.
"Похоже, что сегодня будет отставка министра Арсена Авакова и не только. И возможно голосование за это завтра или в четверг", — написала Ясько в Facebook.
Отставку подтвердили в пресс-службе украинского МВД, опубликовав текст заявления на официальном сайте ведомства.
«Соответственно части первой статьи 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодарю команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!», – написал в заявлении Авакова.
Уточняется, что украинский парламент рассмотрит его заявление на заседании 15 июля.
Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабинете министров при новой власти Зеленского. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил свое кресло.