Власти запретили жениться и остановили общественный транспорт из-за коронавируса в Туве
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Власти запретили жениться и остановили общественный транспорт из-за коронавируса в Туве

10:51:547/13/2021Фото: rtyva.ru
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Не иначе как «пиром во время чумы» можно назвать то, что сейчас происходит в сфере общепита республики, прокомментировал руководитель оперштаба Александр Брокерт.

Власти Республики Тува приняли решение ограничить работу общественного транспорта из-за распространения коронавируса

В Туве ограничили работу общественного транспорта из-за распространения коронавируса. Как сообщили на официальном сайте республиканского правительства,  теперь он не будет ездить по выходным.

По решению властей запрещено проведение церемоний заключения браков: молодоженам посоветовали передвинуть свадьбы на более позднее время. Кроме того, в Туве ограничили работу точек общепита. Отныне все кафе и рестораны республики будут работать только на вынос и на доставку.

Не иначе как «пиром во время чумы» можно назвать то, что сейчас происходит в сфере общепита республики, прокомментировал руководитель оперштаба Александр Брокерт. Люди сознательно идут на нарушение, когда проводят «за закрытыми дверями» свадьбы и другие семейные торжества.

"В конечном итоге, сейчас в одной больничной палате оказываются близкие родственники, дети и родители. До сознания людей не доходит, что запрет на проведение массовых мероприятий вводится не с целью нарушить права граждан или предпринимателей, а наоборот, чтобы защитить их. Со стороны субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается явное противодействие. В подобных обстоятельствах власти вынуждены применить крайние меры, направленные, в первую очередь, на сбережение здоровья и жизни населения", - сообщили в правительстве.

По словам чиновников, система здравоохранения республики работает на пределе своих сил. "К таким плачевным итогам привело безобразное поведение граждан, которые несмотря на все предупреждения и ограничительные меры продолжают игнорировать санитарные предписания: продолжают организовывать и посещать массовые мероприятия, семейные торжества. Поэтому необходимо срочно принять меры по разобщению населения и ужесточить карантинные требования», — говорится в сообщении.

Религиозным объединениям республики предложено обратиться к верующим с призывом не проводить массовых религиозных обрядов с посещением священных мест, ограничить прием населения в храмах.

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