Как повысить урожайность огурцов?

Огурцы выращиваются практически на каждом участке или личном огороде. Эта популярная культура прекрасно подходит для приготовления легких летних салатов, а также для заготовок на зиму. Очень многие огородники интересуются - можно ли повысить урожайность огурцов? Повысить урожайность огурцов, конечно же, можно, для этого существует несколько методов. О самых популярных мы расскажем вам.
Первое что нужно сделать для повышения урожайности, это привлечь на свой участок как можно больше летающих насекомых. Они участвуют в опылении огурцов и других культур. Чтобы привлечь их, можно высаживать рядом с грядками ароматные травы или медоносы. Если время уже упущено и высаживать такую растительность поздно, можно воспользоваться искусственным опылением. Для этого применяют, например, метелки для сбора пыли. Ими нужно просто пройтись по цветущим культурам.
Если вы не уверены в качестве грунта, в котором высажены огурцы, можно провести подкормки. Они могут быть органическими или минеральными.
Урожайность огурцов также может зависеть от развития корневой системы. Чем сильнее корни рассады, тем лучше урожай будет у огурцов. Чтобы помочь огурцам развить более мощную корневую систему, нужно прижать стебель к земле и присыпать его влажной почвой.
Проводите обязательно правильный полив. Его нужно осуществлять тёплой отстоявшейся водой, лучше всего делать их утром или после захода солнца.
Не забывайте прищипывать огуречные плети, потому что в начале цветения они дают только пустоцветы, а после прищипывания появятся женские цветы.
Мульчирование хорошо защищает огурцы от перепадов температуры, а, как вы знаете, при понижении температуры огурцы начинают давать меньше плодов.