Как повысить урожайность огурцов?
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Как повысить урожайность огурцов?

9:20:187/14/2021Фото: pixabay
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Не забывайте прищипывать огуречные плети, потому что в начале цветения они дают только пустоцветы, а после прищипывания появятся женские цветы.

огурцы
При правильном уходе огурцы будут расти даже на вашем окне

Огурцы выращиваются практически на каждом участке или личном огороде. Эта популярная культура прекрасно подходит для приготовления легких летних салатов, а также для заготовок на зиму. Очень многие огородники интересуются - можно ли повысить урожайность огурцов? Повысить урожайность огурцов, конечно же, можно, для этого существует несколько методов. О самых популярных мы расскажем вам.

Первое что нужно сделать для повышения урожайности, это привлечь на свой участок как можно больше летающих насекомых. Они участвуют в опылении огурцов и других культур. Чтобы привлечь их, можно высаживать рядом с грядками ароматные травы или медоносы. Если время уже упущено и высаживать такую растительность поздно, можно воспользоваться искусственным опылением. Для этого применяют, например, метелки для сбора пыли. Ими нужно просто пройтись по цветущим культурам.

Если вы не уверены в качестве грунта, в котором высажены огурцы, можно провести подкормки. Они могут быть органическими или минеральными.

Урожайность огурцов также может зависеть от развития корневой системы. Чем сильнее корни рассады, тем лучше урожай будет у огурцов. Чтобы помочь огурцам развить более мощную корневую систему, нужно прижать стебель к земле и присыпать его влажной почвой.

Проводите обязательно правильный полив. Его нужно осуществлять тёплой отстоявшейся водой, лучше всего делать их утром или после захода солнца.

Не забывайте прищипывать огуречные плети, потому что в начале цветения они дают только пустоцветы, а после прищипывания появятся женские цветы.

Мульчирование хорошо защищает огурцы от перепадов температуры, а, как вы знаете, при понижении температуры огурцы начинают давать меньше плодов.

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