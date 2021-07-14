Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года
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Благоприятные и неблагоприятные даты для засолки огурцов в июле 2021 года

10:20:097/14/2021Фото: pxhere
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Выбор благоприятного дня для консервации овощей по лунному календарю существенно повышает шанс, что в результате консервации овощи, заготовленные на зиму, получатся вкусными.

огурцы
Солить лучше в благоприятные дни

Наши бабушки и дедушки точно знали удачные дни, в которые можно заниматься консервацией летних овощей на зиму.

Во многом такие дни определяли народные приметы, а сегодня наиболее благоприятные дни для закруток может подсказать лунный календарь.

Уже давно ни для кого не секрет, что луна оказывает свое влияние на все процессы, происходящие в наших организмах, а также серьезно может сказаться и на наших делах.

Выбор благоприятного дня для консервации овощей по лунному календарю существенно повышает шанс, что в результате консервации овощи, заготовленные на зиму, получатся вкусными, ароматными, а маринад не испортится.

Сейчас, в середине лета, уже начался сбор первого урожая огурцов. Если у хозяйки очень много огурцов, то уже сейчас начинаются периоды зимних заготовок.

Самыми лучшими днями для засолки огурцов в июле 2021 года да стали 3, 4, 11, 23 и 28 июля.

Подходящими днями в июле для засолки огурцов стали 2, 9, 16, 18, и 19 июля. Можно также закатывать огурцы 22, 26 и 31 июля.

К самыми неудачным днями для консервирования огурцов в июле 2021 года отнесены 8, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, и 29 июля.

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