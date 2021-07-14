Мама дала имя на счастье: Список волшебных имен для первого ребенка

Давно известно, и это ни для кого не секрет, что имя человека способно наделить его определёнными качествами, а значит сделать более счастливым и удачливым. Экстрасенсы и специалисты по звёздам проанализировали абсолютно разных людей и вывели своего рода статистику по именам, которые оказывают самые положительные воздействия на судьбу человека.
Самые счастливые имена для девочек
Екатерина
Девочки с таким именем отличаются умом и способностью добиваться своей цели во что бы то ни стало. Они очень активны, излучают позитив, у них много друзей и это помогает им всегда чего они хотят.
Ирина
Ирина во взрослой жизни умеет добиваться головокружительных успехов. Эти успехи касаются не только личной жизни, но и карьеры. Она всегда знает, что ей нужно и активно достигает своих поставленных целей.
Ольга
Женщины с этим именем всегда живут любви и богатстве. Они очень разумны, но при этом сохраняют удивительно гармоничный баланс чувств и своей интуиции.
Наталья
Женщины с именем Наталья всегда умеют отстоять своё мнение, не обижая при этом других. Это позволяет им преодолевать совершенно любые трудности. Можно сказать, что это имя дарит необъяснимую удачу.
Татьяна
Эти женщины всегда оптимистки. Невзирая ни на какие трудности жизни, они всегда в хорошем настроении, это и помогает им справляться с любыми проблемами.
Елена
Это имя считается одним из самых распространённых и счастливых. Ленам всегда хорошо удаётся продвинуться по карьерной лестнице, они умеют легко общаться, её всегда безмерно уважают.
Самые счастливые имена для мальчиков
Самыми распространенными и удачливыми именами для мужчин являются Александр, Анатолий, и Алексей. Мужчины с таким именем всегда являются физически и морально сильными. С ними женщина всегда чувствует себя защищенной.
Николай
Мужчина с таким именем обладает особой энергетикой, которая наделяет его такими качествами, что он добивается любых поставленных целей.
Иван
У мужчины с таким именем всегда рядом очень сильный ангел-хранитель. Стоит ему только подумать, как его цели начинают реализовываться как будто бы сами собой.
Михаил и Олег
Такое ощущение, что им помогает сама вселенная. У этих мужчин них очень сильные хранители свыше. Мужчинам с такими именами всегда необъяснимо везёт.