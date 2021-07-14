Об отношении Путина к регистрации однополых браков рассказал Песков
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Об отношении Путина к регистрации однополых браков рассказал Песков

9:06:257/14/2021Фото: Самовар
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В Кремле не считают нужным идти на компромисс с представителями нетрадиционной сексуальной ориентацией. Создание однополых семей запрещено по Конституции.

Свадеб между представителями одного пола в Росси пока не будет

Президент России Владимир Путин никак не отреагировал на решение ЕСПЧ по регистрации однополых браков в стране. Об этом рассказал Дмитрий Песков во время брифинга.

В Европейском суде по правам человека вынесли решение, что в России должно быть обеспечено право однополых пар создавать семьи.

- Нет, никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно. И президент никак на это не реагировал. У нас есть абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают, — сказал пресс-секретарь президента.

Журналисты предположили, что мнение президента основывается на позиции большинства граждан России, с чем Песков согласился и добавил:

- Да, и он ориентируется на Основной закон Российской Федерации.

В ЕСПЧ было рассмотрено дело по заявлению трех однополых пар, которым отказали в регистрации браков на территории России. Иск был подан в 2010 году.

Решение суда гласит, что невозможность законного проживания однополых пар в семье ущемляет их право на уважение частной и семейной жизни. По Конституции, в которую в 2020 году были внесены изменения, браком в России считается союз мужчины и женщины.

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