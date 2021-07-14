Об отношении Путина к регистрации однополых браков рассказал Песков

Президент России Владимир Путин никак не отреагировал на решение ЕСПЧ по регистрации однополых браков в стране. Об этом рассказал Дмитрий Песков во время брифинга.
В Европейском суде по правам человека вынесли решение, что в России должно быть обеспечено право однополых пар создавать семьи.
- Нет, никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно. И президент никак на это не реагировал. У нас есть абсолютно однозначная формулировка в Конституции и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают, — сказал пресс-секретарь президента.
Журналисты предположили, что мнение президента основывается на позиции большинства граждан России, с чем Песков согласился и добавил:
- Да, и он ориентируется на Основной закон Российской Федерации.
В ЕСПЧ было рассмотрено дело по заявлению трех однополых пар, которым отказали в регистрации браков на территории России. Иск был подан в 2010 году.
Решение суда гласит, что невозможность законного проживания однополых пар в семье ущемляет их право на уважение частной и семейной жизни. По Конституции, в которую в 2020 году были внесены изменения, браком в России считается союз мужчины и женщины.