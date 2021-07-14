Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?
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Блогер Бил за массовое ДТП с пострадавшими будет ходить пешком, если сможет выйти из дома. Что решил суд?

10:15:417/14/2021
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После ДТП до сих пор в больнице находится пострадавшая, получившая серьезные травмы. Выяснилось у блогера были множественные нарушения ПДД, - более 400 штрафов только за 3 месяца перед аварией.

Эдвард Бил получил ограничение свободы и лишение прав

В Пресненском суде Москвы состоялось оглашение приговора по делу популярного блогера, который устроил крупную аварию в центре Москвы.
В суде решили, что Эдвард Бил (Эдуард Биль) будет в ближайшие два года ограничен в действиях и на три года лишен прав. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

- Эдуард Биль осужден к 2 годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Бил не сможет покидать территорию Московской области, а по ночам должен находится дома.

- В отношении Биля установлены следующие ограничения: не покидать место постоянного проживания в период с 20 часов до 8 часов следующих суток, не выезжать за пределы Москвы и Московской области, не менять постоянного места жительства без уведомления контролирующего органа, - рассказали в суде.

Устроившему аварию блогеру грозило лишение свободы сроком до 2 лет. 1 апреля 2021 года в Москве на Садовом кольце произошло ДТП, в котором пострадали пять машин. Среди тех, кто получил травмы, оказалась Мария Артемова, работающая в аппарате Госдумы. Она была госпитализирована с открытыми переломами ног, переломом таза, разрывом внутренних органов, ушибом мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Бил полностью выплатил ей компенсацию за лечение в надежде на примирение сторон, однако в суде ему в этом отказали. Как позже выяснилось у блогера были множественные нарушения правил дорожного движения, - более 400 штрафов только за три месяца перед аварией.

Для того, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей, блогер продал свои машины.

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