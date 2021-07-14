После скандального выпускного уволили учителей: Пляжную вечеринку не одобрили власти
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После скандального выпускного уволили учителей: Пляжную вечеринку не одобрили власти

10:00:487/14/2021
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В компании оказался алкоголь, а выпускной завершился дракой, которая попала в соцсети. Директор школы получила выговор.

Пляжная вечеринка: в Крыму уволены два учителя после скандального выпускного

В Крыму уволили двух учителей из школы в селе Заветное Ленинского района после несанкционированного выпускного для 9-классников. Праздник прошел вопреки действующим ограничениям по коронавирусу.

Скандал с выпускным получился громким. Сельские учителя решили устроить своим ребятам запоминающуюся вечеринку и отправились с ними в поход к морю. В компании оказался алкоголь, а выпускной завершился дракой, которая попала в соцсети.

На заседание комиссии по делам несовершеннолетних в районную администрацию приехала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. Теперь обсуждают, насколько были нарушены права детей, и насколько учителя исполняли свои должностные обязанности.

По словам министра, учитель является для учеников примером высоких моральных принципов и ценностей, на него возлагается высокая миссия по воспитанию подрастающего поколения. И подобные случаи, когда педагоги нарушают установленные в обществе нормы, подрывают авторитет всего педагогического сообщества. Лаврик добавила, что такие грубые нарушения, когда происходит пренебрежение безопасностью детей, являются недопустимыми.

Как отметили в пресс-службе минобразования, прокуратура проверяет информацию СМИ. В самой школе прошло служебное расследование. Учителя написали заявления об увольнении, а директор школы получила выговор.

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