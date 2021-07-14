Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"
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Зарплатой в 30 тыс. рублей возмутился Миронов: "Доходы растут только у самых богатых"

10:58:537/14/2021
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"Хватит рисовать красивые отчеты, пора поднимать МРОТ и прожиточный минимум до реальных размеров. Ни один работающий человек не должен получать зарплату менее 50–60 тысяч рублей", - заявил лидер СР.

Миронов призвал правительство повышать реальные доходы населения, а не красивые цифры в отчетах

Как заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов, улучшенный прогноз Минэкономразвития о росте зарплат в стране в 2021 году на самом деле свидетельствует об усугубляющемся неравенстве, а не о росте доходов граждан. По его словам, большая часть страны продолжает нищать.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", министерство обновило прогноз по росту средней зарплаты в 2021 году до 9,1% или на 5 тысяч рублей – до 56 тысяч. Но рост реальных зарплат с учетом только официальной инфляции оценили всего 3,2%.

«В этой связи у меня два вопроса к социально-экономическому блоку правительства. Первый: одно из исследований потребительских чеков показало, что цены на ключевые товары массового спроса за два года выросли на 20%. Если реальная потребительская инфляция составляет порядка 10% в год, то можно ли говорить в таких условиях о росте реальных зарплат?», — высказался Сергей Миронов.

«Второй вопрос: почему минимальный размер оплаты труда удобнее рассчитывать по медианной зарплате, а отчитываться об успехах правительству удобнее по средней зарплате? Рост средней зарплаты на 9,1% говорит лишь об усугублении неравенства. Зарплаты растут только у самых богатых, за счёт неравенства растет и разница между медианной зарплатой и средней. Сейчас медианная зарплата едва превышает 30 тысяч рублей, разница почти на 60%. Это говорит о колоссальном и позорном неравенстве. Большинство граждан сейчас стремительно проваливается в нищету, но Минэкономразвития рапортует о росте средней зарплаты», - констатировал парламентарий.

По его словам, каждый десятый работник в России получает минималку: менее 15 тысяч рублей - 20,7% работников образования, 11,1% представителей здравоохранения, 10% транспортников, 6,7% строителей и 28,7% работников сферы бытовых услуг.

«О каких успехах может идти речь, когда люди получают зарплаты, на которые физически невозможно выжить? Хватит рисовать красивые отчеты, пора поднимать МРОТ и прожиточный минимум до реальных размеров. Ни один работающий человек не должен получать зарплату менее 50–60 тысяч рублей. Только тогда можно будет говорить об успехах в повышении доходов граждан», — сказал Сергей Миронов.

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