Шесть критериев, что именно это ваша любовь

Любовь может сбивать с толку и вызывать боль . Иногда это требует всех наших эмоций и усилий без всякой гарантии, что это сработает. Итак, мы вступаем в отношения с полным сердцем и надеемся, что на этот раз мы нашли его. Тот, к которому мы можем вернуться после окончания дня. Тот, которому мы можем доверять и в который мы можем вкладывать свое время.
Потому что найти кого-то, кто волшебным образом готов влюбиться одновременно с нами, почти так же сложно, как получить стрит-флеш на покерном столе в Вегасе за 10 миллионов долларов, пишет https://www.yourtango.com
Тем не менее, во время свиданий есть способы узнать, находим ли мы того, с кем должны быть:
1. Встречайтесь с кем-то, кто не заставляет вас сомневаться в том, кто вы.Нам постоянно показывают изображения того, как мы можем выглядеть лучше, вести себя круче и казаться больше вместе. Нам активно показывают, что по какой-то причине, чем бы мы ни занимались, мы никогда не станем достаточно хорошими.
Встречайтесь с кем-то, кто не заставляет вас чувствовать, что вам нужно измениться. Встречайтесь с кем-нибудь, кто видит в вас мелочи и любит их. Встречайтесь с кем-то, кто заставляет вас понять, что вы достаточно такие, какие вы есть.
2. Встречайтесь с кем-нибудь, кто вам подходит.У всех бывают плохие дни. У всех нас бывают моменты, когда мы меньше звезд. У всех нас есть такие моменты, когда мы хотим бросить полотенце и просто ползти обратно в кровать.
Встречайтесь с кем-нибудь, кто будет рядом в эти действительно плохие дни. Встречайтесь с кем-нибудь, кто приходит с мороженым и позволяет вам высказать свое мнение. Встречайтесь с кем-нибудь, кто всегда рядом, когда он вам нужен.
3. Встречайтесь с кем-нибудь, кто позволяет вам оставаться в покое.Все в жизни движется в постоянном темпе, и по мере того, как мы становимся старше, кажется, что дела идут еще быстрее. Сегодня ты учишься в колледже, просто изучаешь медицинские теории, а на следующий день тебе кажется, что ты на самом деле врач. Жизнь не останавливается, даже когда вы очень-очень этого хотите.
Встречайтесь с тем, кто позволяет вам просто посидеть и пообщаться с самим собой. Встречайтесь с кем-нибудь, кто допускает эти тихие времена и понимает, что это нужно для подзарядки. Встречайтесь с кем-нибудь, кто может сидеть с вами в комфортной тишине и просто держать вас за руку.
4. Встречайтесь с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя не сумасшедшим.Поднимите руку, если вас когда- либо называли сумасшедшим. Наверное, все мы. Но сумасшествие - это субъективно. Одно определение сумасшествия не совпадает с другим. Вас могли бы назвать сумасшедшим из-за чего-то, что на самом деле совершенно нормально. Но потому что кто-то другой не ответил на те же чувства; БУМ сумасшедший.
Встречайтесь с кем-нибудь, кто хочет вашей версии «сумасшедшего». Встречайтесь с кем-нибудь, кто позволит вам говорить что угодно и не осудит вас за это.
5. Встречайтесь с кем-нибудь, кому вы можете доверять.
При использовании приложений для знакомств и постоянном страхе упустить возможность узнать, будет ли ваш партнер в этом надолго с вами, сложно. Это потому, что в наши дни все настолько доступно, что если вы постоянно ищете что-то лучшее, то, скорее всего, вы сможете найти его очень легко.
Встречайтесь с кем-нибудь, кто готов помочь вам. Встречаться с человеком, которому кажется, что доверие - его вторая натура Встречайтесь с кем-то, кто никогда не заставляет задуматься, не ищет ли он чего-то лучшего, потому что для него нет ничего лучше вас.
6. Встречайтесь с кем-нибудь, кто чувствует себя как дома.
Вы знаете то теплое чувство, которое возникает в груди, когда вы входите в дверь после долгого дня. Ощущение чистой и абсолютной радости от возможности надеть пижаму и смотреть все, что вы хотите, на Netflix. Это чувство безопасности, которое вы получаете, потому что вы находитесь в своем пространстве и в нем есть все ваши вещи.
Встречайтесь с кем-нибудь таким. Встречайтесь с кем-то, кто чувствует себя убежищем после долгого дня. Встречайтесь с кем-то, кто собирается предоставить вам такую же безопасность.
Потому что, если вы встречаетесь с таким человеком, вы никогда не отдадите свое сердце не в те руки.