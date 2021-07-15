Люди часто стали писать о своих личных проблемах и переживаниях – кого то бросил муж, кому то изменяет жена, кто то не знает как и с кем начать отношения
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Люди часто стали писать о своих личных проблемах и переживаниях – кого то бросил муж, кому то изменяет жена, кто то не знает как и с кем начать отношения

4:36:017/15/2021
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Прекрасно понимаю, что институт психологической помощи в России развит не в полной мере, однако не стоит пренебрегать к помощи специалиста (если уж ситуация требует этого), а может просто поговорить с тем человеком, к которому есть вопросы?

Проблемы в отношениях есть в каждой паре

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:

Являясь постоянным читателем Курьера, обратила внимание, что в разделе «Народные новости» люди часто стали писать о своих личных проблемах и переживаниях – кого то бросил муж, кому то изменяет жена, кто то не знает как и с кем начать отношения, и многое другое. Хотелось бы поделиться собственными умозаключениями:

1. Люди стали меньше доверять друг другу (кто то за кем то следит, проверяет социальные сети и телефон…). Так может если к человеку нет доверия, то и не нужно быть с ним вместе?

2. Люди стали больше жаловаться (недовольство личными отношениями, внешностью второй половинки или же из разряда «Все бабы дуры», «Все мужики козлы»). А может быть просто над собой поработать? Как правило, человек имеет то, что позволяет! Не нравится – меняй!

3. Люди стали очень много обращаться к открытым источникам: жаловаться в социальных сетях, на форумах, в прессе.

Прекрасно понимаю, что институт психологической помощи в России развит не в полной мере, однако не стоит пренебрегать к помощи специалиста (если уж ситуация требует этого), а может просто поговорить с тем человеком, к которому есть вопросы? Это всего лишь мои наблюдения, возможно у Курьера будет возможность переговорить с кем то из квалифицированных специалистов, чтобы люди, при необходимости конечно, знали куда обратиться. Всем любви, добра и хорошего настроения!

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