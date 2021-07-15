Магазинного воришку избил до смерти сотрудник Fix Price в Новосибирске: Суд огласил приговор
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Магазинного воришку избил до смерти сотрудник Fix Price в Новосибирске: Суд огласил приговор

6:32:437/15/2021Фото: Wikimedia Commons
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Потерпевший сам ушел из магазина, но потерял сознание в соседнем квартале. Прохожие вызвали "скорую". Но избиты через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.

В магазине Fix Price посетителя до смерти избили за неоплаченный товар

В Советском суде Новосибирска прошел суд, на котором муж заведующей магазина Fix Price получил восемь лет колонии за избиение посетителя, после которого он умер.

В марте 2018 года 42-летний посетитель магазина с низкими ценами попытался вынести товар, не заплатив за него. Заведующая магазином заметила это и завела посетителя в подсобку, где потребовала либо вернуть товар, либо расплатиться за него.

— От посетителя потребовали оплатить продукцию. На требование персонала мужчина ответил отказом, при этом высказался в адрес заведующей нецензурной бранью, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области

Находящийся в подсобном помещении 29-летний супруг заведующей, который не был сотрудником магазина, набросился с кулаками на мужчину.

— Потерпевший самостоятельно покинул помещение магазина, однако до дома не дошел, потеряв сознание в соседнем квартале. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи, доставившую мужчину в медицинское учреждение, где через несколько часов от полученных травм он скончался, — следует из материалов дела.

Задержанному по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть по неосторожности, присудили 8 лет колонии, признав его виновным в преступлении.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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