Прокуратура проверяет полыхающую мусорную свалку в левобережье Новосибирска

Прокуратура начала проверку после пожара на новосибирской свалке.
— В момент прибытия огнеборцев, свалка горела уже открытым огнем. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Также тушение осложнялось глубинному тлению мусора на большой площади. Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в управлении МСЧ по Новосибирской области.
Областная прокуратура начала проверку после пожара на мусорной свалке в Новосибирске, который тушили почти четыре часа. Об этом в четверг сообщили в надзорном органе.
Возгорание на полигоне «Левобережный» в ночь на 15 июля. Пожар сняли на видео очевидцы.
— В ходе проверки в муниципальном унитарном предприятии Новосибирска «Спецавтохозяйство» будет проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет также дана оценка работе контролирующих органов - Роспотребнадзора и Росприроднадзора. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - уточнили в облпрокуратуре.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожары на этом новосибирском полигоне происходят регулярно. В августе 2020 года эта свалка полыхала на протяжении нескольких дней. Местные жители жаловались на то, что им нечем дышать от смога.