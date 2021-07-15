Прокуратура проверяет полыхающую мусорную свалку в левобережье Новосибирска
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Прокуратура проверяет полыхающую мусорную свалку в левобережье Новосибирска

7:44:077/15/2021Фото: Скриншот
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«Спецавтохозяйство» проверят на исполнение законодательства об охране окружающей среды. Будет также дана оценка работе контролирующих органов - Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Свалку тушили несколько часов

Прокуратура начала проверку после пожара на новосибирской свалке.

— В момент прибытия огнеборцев, свалка горела уже открытым огнем. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Также тушение осложнялось глубинному тлению мусора на большой площади. Пострадавших в результате происшествия нет, — рассказали в управлении МСЧ по Новосибирской области.

Областная прокуратура начала проверку после пожара на мусорной свалке в Новосибирске, который тушили почти четыре часа. Об этом в четверг сообщили в надзорном органе.

Возгорание на полигоне «Левобережный» в ночь на 15 июля. Пожар сняли на видео очевидцы.

— В ходе проверки в муниципальном унитарном предприятии Новосибирска «Спецавтохозяйство» будет проверено исполнение законодательства об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства. Будет также дана оценка работе контролирующих органов - Роспотребнадзора и Росприроднадзора. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - уточнили в облпрокуратуре.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пожары на этом новосибирском полигоне происходят регулярно. В августе 2020 года эта свалка полыхала на протяжении нескольких дней. Местные жители жаловались на то, что им нечем дышать от смога.

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