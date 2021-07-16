Слабым контроль за соблюдением антиковидных мер в Бердске назвали в правительстве

В Новосибирской области проводятся проверки на предприятиях по соблюдению ограничительных мер, связанных с противодействием коронавирусу. Ввиду того, что на местном уровне контроль за предприятиями ведется слабо, в Искитиме, Болотном, Бердске, Довольном, Чанах и в районах региона проведутся дополнительные мероприятия по контролю, в которых примут участие представители органов власти. На совещании в правительстве, которое провел Сергей Семка, подвели итоги проведенных проверок за период с 8 по 14 июля.
- Всего в городе Новосибирске и районах области с 8 по 14 июля проверено 2 592 организации и предприятий на предмет соблюдения требований режима повышенной готовности, выявлено 732 нарушения, 338 материалов направлены в суд, - сообщается на сайте правительства.
Во время проверки 37 объектов в трех ТК, лишь в одном не выявили нарушений, из 28 проверенных объектов торговли и общепита, в одном выявили нарушение СанПин норм, из 7 объектов общепита на ул. Ленина, в трех - выявлены нарушения, по итогам возбуждено 6 административных дел по разным статьям.
- Министерством жилищно-коммунального хозяйства области проверены 63 объекта торговли, в том числе торговый центр в р.п. Ордынское, в котором выявлено нарушение. По результатам проверок возбуждено 5 административных производств. Специалистами МАСС проведена санитарная обработка 296 подъездов 93 многоквартирных домов. На объектах транспортной инфраструктуры минтрансом проведено 10 проверок, составлено 40 протоколов на граждан и 1 протокол на перевозчиков в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Региональным министерством экономического развития рейдовые мероприятия проведены в 10 гостиницах и хостелах, все меры по соблюдению режима повышенной готовности в организациях соблюдаются. Минстрой провел 7 рейдовых мероприятий на строительных площадках и предприятиях. Министерством культуры проведено 4 проверки, - сообщили в правительстве Новосибирской области.