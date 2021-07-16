Жена прокатила мужа на капоте внедорожника Cadillac по Микрорайону Бердска

В Бердске 16 июля прохожие стали свидетелями необычного происшествия. На улице Красная Сибирь в Микрорайоне молодой мужчина проехался на капоте внедорожника Cadillac.
Как рассказали очевидцы в паблике АСТ-54, мужчина пытался остановить автомобиль.
На видео заметно, как мужчина пытается помешать движению автомобиля, после чего оказывается на капоте.
Очевидцы рассказали, что за рулем "Кадиллака" находилась супруга мужчины. Что произошло между ними и к чему это привело, не уточняется.
-К сожалению, зум оператора не позволил проследить их маршрут до конечной точки, - отметили в паблике.