С Днем морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года красивые поздравления от всего сердца
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С Днем морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года красивые поздравления от всего сердца

8:30:387/17/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Поздравляем с профессиональным праздником всех, чья служба связана с морской авиацией ВМФ России. Чистого вам неба и отличной погоды, пусть все ваши задания проходят удачно, и вы всегда возвращаетесь к тем, кого любите и кто любит вас. С праздником и успехов на службе.

С Днем морской авиации ВМФ России
С Днем морской авиации ВМФ России

Желаю в День морской авиации
Успехов и, конечно же, удачи,
Отличных планов, их реализации,
Пускай легко решатся все задачи!

Желаю сил, здоровья вам стального,
Пускай мечты сбываются всегда,
Желаю вам дохода пребольшого
И только плодотворного труда!

С Днем морской авиации ВМФ России
С Днем морской авиации ВМФ России

Морские защитники, честь вам и слава!
Вами гордится наша держава,
От южных морей до полярных широт
Морской авиатор службу несёт.

Много в истории славных страниц,
По охране великих российских границ.
Морские орлы, мы вас всех поздравляем,
Мирного чистого неба желаем!

С Днем морской авиации ВМФ России
С Днем морской авиации ВМФ России

Есть такая служба у ребят,
Трудная и нужная работа,
Крыльями своими мир оберегать
Это — авиация для флота.

Чтоб спокойно было на земле,
В небо поднимаются пилоты;
Они пройдут по курсу кораблей,
Над водой, на бреющем полёте...

С праздником сегодня поздравляем вас,
Успехов и удачи — капитаны!
Вы в двух стихиях сразу обитаете сейчас,
В водном и воздушном океанах.
___________

Вам море и небо стихия родная,
Страну защищая от края до края,
Вы силою духа и верой крепки,
Пусть дни на службе будут легки.

Желаю здоровья, успеха и счастья,
Пусть не коснутся беда и ненастья.
Вам мирного неба, спокойного моря,
Судьба оградит Вас от тягот и горя!

Стихи © http://pozdravok.ru

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