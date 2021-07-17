С Днем морской авиации ВМФ России 17 июля 2021 года красивые поздравления от всего сердца

Желаю в День морской авиации
Успехов и, конечно же, удачи,
Отличных планов, их реализации,
Пускай легко решатся все задачи!
Желаю сил, здоровья вам стального,
Пускай мечты сбываются всегда,
Желаю вам дохода пребольшого
И только плодотворного труда!
Морские защитники, честь вам и слава!
Вами гордится наша держава,
От южных морей до полярных широт
Морской авиатор службу несёт.
Много в истории славных страниц,
По охране великих российских границ.
Морские орлы, мы вас всех поздравляем,
Мирного чистого неба желаем!
Есть такая служба у ребят,
Трудная и нужная работа,
Крыльями своими мир оберегать
Это — авиация для флота.
Чтоб спокойно было на земле,
В небо поднимаются пилоты;
Они пройдут по курсу кораблей,
Над водой, на бреющем полёте...
С праздником сегодня поздравляем вас,
Успехов и удачи — капитаны!
Вы в двух стихиях сразу обитаете сейчас,
В водном и воздушном океанах.
___________
Вам море и небо стихия родная,
Страну защищая от края до края,
Вы силою духа и верой крепки,
Пусть дни на службе будут легки.
Желаю здоровья, успеха и счастья,
Пусть не коснутся беда и ненастья.
Вам мирного неба, спокойного моря,
Судьба оградит Вас от тягот и горя!
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