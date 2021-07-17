Поздравления от сердца с Днем арбитражного управляющего 17 июля 2021 года

Арбитражный управляющий,
Отлично свое дело знающий,
Тебя от сердца поздравляю,
В профессиональный день желаю,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты твои!
Пусть радость льется через край,
С улыбкой каждый день встречай!
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Арбитражный управляющий —
ты очень нужный человек!
Ты нужен чтобы гражданам
всегда жилось без бед.
Сегодня профессиональный день твой
И хотим тебе пожелать
Не быть обиженным судьбой
И всегда во всем успевать.
Чтоб удавались все дела,
Не приходила в дом беда.
Чтоб ты был счастлив и семья
Тебя любила и ждала
С такой работы непростой,
Где нужно думать головой.
Ещё раз поздравляем с твоим днем.
Желаем кучу денег
И шофера за рулем!
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«Я управлюсь с этим делом
Быстро, с толком, очень смело!» —
Так вам скажет арбитражник,
Ваших дел удачи стражник.
Мы ему желаем в праздник
Счастья целый медный тазик,
И удачи полный ковш,
Чтоб был каждый день хорош!
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Очень важный человек,
И на всё влияющий,
Главный кто в арбитраже?
Верно, управляющий.
Поздравляем от души
Мы тебя с днём этим,
Чтоб счастливым самым был
Ты на этом свете.
Чтоб поменьше было дел,
Сложных, и не очень,
Ведь тебя мы в гости ждём,
Сильно, между прочим.
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Ваша работа — нагрузки и стресс,
Для многих она вообще темный лес.
Труд тяжкий ведь банкротство оформлять,
Ну а сегодня будем мы вас поздравлять.
Мы вам желаем сил и вдохновенья,
Чтоб и на быт всегда хватало сил.
Досуг был полон праздного веселья,
А мир вокруг был бесконечно и мил.
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