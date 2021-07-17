Поздравления от сердца с Днем арбитражного управляющего 17 июля 2021 года
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Поздравления от сердца с Днем арбитражного управляющего 17 июля 2021 года

7:00:527/17/2021Фото: pixabay
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17 июля — праздник представителей уникальной профессии — арбитражных управляющих. Так была увековечена дата, когда в постановлении Верховного Совета Российской Федерации в 1992 году.

17 июля - День арбитражного управляющего 2021
17 июля - День арбитражного управляющего 2021

Арбитражный управляющий,
Отлично свое дело знающий,
Тебя от сердца поздравляю,
В профессиональный день желаю,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть сбудутся мечты твои!
Пусть радость льется через край,
С улыбкой каждый день встречай!
_____________

Арбитражный управляющий —
ты очень нужный человек!
Ты нужен чтобы гражданам
всегда жилось без бед.
Сегодня профессиональный день твой
И хотим тебе пожелать
Не быть обиженным судьбой
И всегда во всем успевать.
Чтоб удавались все дела,
Не приходила в дом беда.
Чтоб ты был счастлив и семья
Тебя любила и ждала
С такой работы непростой,
Где нужно думать головой.
Ещё раз поздравляем с твоим днем.
Желаем кучу денег
И шофера за рулем!
____________

«Я управлюсь с этим делом
Быстро, с толком, очень смело!» —
Так вам скажет арбитражник,
Ваших дел удачи стражник.

Мы ему желаем в праздник
Счастья целый медный тазик,
И удачи полный ковш,
Чтоб был каждый день хорош!
___________

Очень важный человек,
И на всё влияющий,
Главный кто в арбитраже?
Верно, управляющий.

Поздравляем от души
Мы тебя с днём этим,
Чтоб счастливым самым был
Ты на этом свете.

Чтоб поменьше было дел,
Сложных, и не очень,
Ведь тебя мы в гости ждём,
Сильно, между прочим.

__________

Ваша работа — нагрузки и стресс,
Для многих она вообще темный лес.
Труд тяжкий ведь банкротство оформлять,
Ну а сегодня будем мы вас поздравлять.

Мы вам желаем сил и вдохновенья,
Чтоб и на быт всегда хватало сил.
Досуг был полон праздного веселья,
А мир вокруг был бесконечно и мил.

Источник: © http://pozdravok.ru

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праздникпраздники17 июля - День арбитражного управляющего 2021
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