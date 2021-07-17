Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 июля 2021 в России и мире

• День дарения подарков
• День авиации Военно-Морского Флота РФ
• День рождения «Диснейленда»
• Праздник огурца в Суздале
• День памяти святых Царственных мучеников
• Всемирный день эмоджи (World Emoji Day)
• День памяти преподобного Андрея Рублёва
• День международного правосудия (World Day for International Justice)
• Праздник Галатской иконы Божией Матери
• День укоренившихся традиций
• День этнографа
• Международный день фиргун (International Firgun Day)
• День персикового мороженого (National Peach Ice Cream Day) - США
• День жёлтых свинок (Yellow Pigs Day) - США
• День татуировки (National Tattoo Day) - США
• День клубнично-ревеневого вина (National Strawberry Rhubarb Wine Day) - США
• День деревянных автомобилей (National Woodie Wagon Day) - США
• День Конституции (Jeheonjeol) - Южная Корея
• День демократии - Финляндия
• День лотереи (National Lottery Day) - США
• День избавления от мыслей «Мог бы иметь» и «Должен иметь» (Toss Away the «Could Haves» and «Should Haves» Day) - США
• Праздник Спасителя (Festa del Redentore) - Италия
• Праздник гарифуна (National Garifuna Festival) - Гондурас
• День провозглашения независимости - Словакия
• День «Ошибочного пути» Корригана (Wrong Way Corrigan Day) - США
• День короля (King`s Birthday) - Лесото
• Праздник «Гион Мацури» (Gion Matsuri) - Япония
• День памяти Тирота Синга (U Tirot Sing Day) - Индия
• День рождения раджи Перлиса (Raja of Perlis`s Birthday) - Малайзия
• День пижамы (National Pyjama Day) - Австралия
• Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая, Александры
• Андрей Налива (Налив озимых)
Важные события
1710 сдача рижского гарнизона русским войскам под командованием фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны.
1775 в США открылся первый в мире военный госпиталь
1902 в США изобретен кондиционера воздуха
1911 первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.
1917 в плехановской газете «Единство» русский журналист Г. Алексинский опубликовал сведения о том, что Ленин и большевики финансируются немецким правительством.
1918 СНК принял постановление «О постановке в Москве памятников великим людям».
1923 Совнарком СССР создал Совет Труда и Обороны во главе с В. И. Лениным.
1929 СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем из-за конфликта по поводу КВЖД.
1933 после завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев – Херсон.
1939 советский революционер и дипломат Ф. Раскольников в СССР заочно объявлен вне закона.
1942 начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).
1962 в 6 часов 50 минут атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущёв и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошёл на берег, сразу же началось награждение.
1986 во время телемоста Ленинград–Бостон прозвучала фраза «У нас секса нет…»
1998 в Петропавловском соборе Петербурга захоронены останки, признанные останками семьи Николая II, последнего русского императора.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend