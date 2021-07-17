Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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17.07
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Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:077/17/2021Фото: Pxfuel
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Традиционным блюдом в этот день является овсяная каша с маслом и овсяный кисель. Также овсом угощают лошадей.

церковь
Сегодня нет поста

Православные праздники 17 июля

Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

Народные праздники

Андрей Налива

В этот день чтут память Андрея Рублева, иконописца, архиепископа и благоверного князя Андрея Боголюбского.

Вторую часть названия празднику дали, потому что в эту пору на полях наливаются озимые культуры.

В этот день люди совершают обряды призыва дождя. На полях косят сено и убирают озимые культуры.

Традиционным блюдом в этот день является овсяная каша с маслом и овсяный кисель. Также овсом угощают лошадей.

Если на деревьях начинают желтеть листья, то осень будет ранней.

Приметы


  • Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
  • Много облаков – к теплу.
  • Гром особенно громко гремит – скоро пойдет град.
  • Много ягод в лесу – к холодной зиме.
  • Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа).

Источник: my-calend

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