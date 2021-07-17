Какой сегодня церковный праздник 17 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 июляСтрастотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца
Обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
Народные праздники
Андрей Налива
В этот день чтут память Андрея Рублева, иконописца, архиепископа и благоверного князя Андрея Боголюбского.
Вторую часть названия празднику дали, потому что в эту пору на полях наливаются озимые культуры.
В этот день люди совершают обряды призыва дождя. На полях косят сено и убирают озимые культуры.
Традиционным блюдом в этот день является овсяная каша с маслом и овсяный кисель. Также овсом угощают лошадей.
Если на деревьях начинают желтеть листья, то осень будет ранней.
Приметы
- Появляются на деревьях желтые листья – к ранней осени и зиме.
- Много облаков – к теплу.
- Гром особенно громко гремит – скоро пойдет град.
- Много ягод в лесу – к холодной зиме.
- Каков Андрей – таков и Калинник (11 августа).
Источник: my-calend