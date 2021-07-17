Календарь дачника на 17 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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17.07
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Календарь дачника на 17 июля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:067/17/2021Фото: pxhere
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Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений и сосредоточение ее в плодах и листьях.

салат
День считается благоприятным для садоводства

17 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 17.07.2021 в 13:12)». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ВесыПроцент освещенности Луны составляет 49%. Восход Луны в 13:03, а закат в 23:54.

Хронология лунных дней


  • 7 лунный день c 11:37 16.07.2021 по 13:03 17.07.2021
  • 8 лунный день c 13:03 17.07.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Луна в знаке Весы. Средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.

Корневая система быстро приживается после пересадки.
Благоприятно в весах:


  • посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;
  • посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых, бобовых, других овощных и плодово-ягодных культур;
  • посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;
  • укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;
  • обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;
  • уборка на семена;
  • уборка корнеплодов на хранение;
  • заготовка цветков лекарственных растений;
  • срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;
  • выпечка теста.

Возможны посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);
  • пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;
  • полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;
  • цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;
  • комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.

Не благоприятно в весах:


  • прививка;
  • опрыскивание.

7 лунный день (+)

17 июля 2021 года в 12:00 — 7 лунный день. Считается благоприятным для садоводства. Продолжается собирание энергии, соков и питательных веществ от корней растений и сосредоточение ее в плодах и листьях.
Рекомендуется в 7 лунный день:


  • посадка, пересадка, внесение удобрений и прививок;
  • уборка урожая растений, у которых съедобны вершки (томаты, фрукты, ягоды, кабачки, патиссоны, горох, фасоль, тыквы, огурцы, перец и др.);
  • уборка урожая цветочных культур и лекарственных растений;
  • уборка урожая корнеплодов;
  • поливка, причем как можно чаще;
  • заготовка черенков, покос газона, сбор трав;
  • обработка земли и сбор семян;
  • консервирование и другие заготовки на зиму, квашение, засолка;

Не рекомендуется в 7 лунный день:


  • уборка ботвы и листьев;
  • обрезка и пикировка растений.

Будьте осторожны, обрабатывая землю. Инструментом можно легко повредить корни и молодые побеги растений, которые в этот период очень болезненно реагируют на любые манипуляции.

Первая четверть (+)

Луна находится в фазе Первая четверть. Время восходящей Луны называют также "временем урожая".

При восходящей Луне, когда Луна находится в знаках Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен и Телец, соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений.

Влияние дня недели (±)

День недели - суббота. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

Источник: mirkosmosa

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