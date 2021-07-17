Погода в Бердске 17 июля: идет понижение градуса
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Погода в Бердске 17 июля: идет понижение градуса

6:45:327/17/2021Фото: pixabay.com
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Если сегодня начался дождь, а все курочки спрятались в курятник. Дождливая погода продлится несколько дней.

В этот день пекут овсяное печенье и угощают ими своих знакомых

17 июля в субботу ожидается существенное понижение температуры воздуха. Утро будет пасмурным +13 градусов на столбиках термометра. К обеду воздух немного прогреется, и температура составит +18 градусов по Цельсию. При этом ветер ожидается легкий южный 4.0 м/с. Относительная влажность воздуха составит 68%.

В православном мире 17 июля вспоминают святого Андрея Критского епископа. В народном календаре его прозвали Андреем Наливом. Потому что 17 июля уже наливается овсяные колосья — главная культура наших предков. Поскольку почти каждый день у славян подавали на стол овсяные кисели и каши.

Согласно традиции, в этот день пекут овсяное печенье и угощают ими своих знакомых, соседей, родственников и людей, которые просят милостыню возле храма. Таким образом, привлекая в свою семью на весь будущий год достаток, согласие и мир.

Приметы 17 июля:

Если сегодня начался дождь, а все курочки спрятались в курятник. Дождливая погода продлится несколько дней,

Будет не просто дождь, но и град, если 17 июля гром гремит раскатисто и непрерывно.

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