Продовольственные карточки ввести для голодающих и малоимущих призвал Миронов

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести в России продовольственные банковские карты. Таким образом, он предложил принять конкретные меры по поддержке малоимущих, "страдающих от роста цен на продовольственные товары", сообщили в пресс-службе СР.
По официальным данным, на которые ссылается Миронов, более 9 млн россиян живут в условиях постоянной нехватки продуктов, а 400 тыс. человек вынуждены недоедать из-за отсутствия денег.
«Эксперты ООН сообщают, что в мире вновь обострилась проблема голода. В России нет дефицита продовольствия, но есть нищенские зарплаты и пенсии, и растущие, как на дрожжах, цены. В эти тиски между низкими доходами и ростом затрат попадает все большее число семей – уже почти 10% населения страны. Конечно, надо обеспечивать рост доходов и бороться с продовольственной инфляцией, но в первую очередь нужно помочь тем, кто вынужден экономить на еде», - высказался председатель партии.
По его словам, на рассмотрении ГД находится законопроект "Справедливой России" об адресной продовольственной помощи нуждающимся. Предлагается ежемесячно перечислять малоимущим на банковскую карту «Мир» сумму до одного минимального размера оплаты труда. Это чуть больше 12 тыс. рублей.
«Карту привяжут к специальному счету, средства с которого можно тратить только на продовольственные товары отечественного производства, кроме алкоголя и табака. Такой подход сегодня разделяют в Торгово-промышленной палате РФ, его поддерживают многие видные экономисты и предприниматели», - предложил Миронов.
Он считает, что после сентябрьских выборов новый состав нижней палаты парламента должен начать свою работу с рассмотрения этой инициативы.