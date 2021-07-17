Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище 17 июля в церковный праздник - День царственных страстотерпцев?

Сегодня, 17 июля 2021 года, в церквях прочтут особые поминальные молитвы и проведут службу в память о невинно расстрелянной царской семье Николая Второго. В этом году этому скорбному событию 103 года.
Император Николай Второй отказался от престола в марте 1917 года, после чего был сослан вместе с семьей в Тобольск, откуда весной 1918 года они были сосланы в Екатеринбург. В ночь с 16 на 17 июля большевиками вся семья была расстреляна.
В 2000 году царская семья была канонизирована Русской Православной церковью и причислена к лику святых. Из стали именовать страстотерпцами. Ими называют тех людей, которые мученическую кончину от своих единоверцев.
Помимо даты памяти расстрела царской семьи, в православных храмах сегодня почитают еще троих святых с именем Андрей, среди которых Андрей Рублев.
В этот день нет церковных запретов на работы, а также на работы на земле и в огороде, а также на поминовение и посещение кладбища. Можно с утра посетить храм, помолиться, поставить свечу за упокой, подать записку с именами усопших. Можно и посетить места захоронения ваших усопших.
В народе сегодня отмечается день Андрей Наливы - по имени трех святых Андреев, почитаемых в этот день, а Налива означало, что в это время активно "наливается" спелость урожая как на огородах, так и зерна в полях.
По лунному календарю сегодня, 17 июля 2021 года, благоприятный день для работы в огороде - луна растущая в созвездии Весов. Разрешены практически все виды огородных и садовых работ.