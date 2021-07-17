Новый рэп-альбом Pussy boy выпустил Егор Крид. Певец поделился секретами создания
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Новый рэп-альбом Pussy boy выпустил Егор Крид. Певец поделился секретами создания

4:06:347/17/2021Фото: @egorkreed/Instagram
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Одна песня из альбома посвящена его возлюбленной, хотя ее имя не раскрывается, все поняли намек: "Ты прячешь под маской себя — карнавал!".

Егор Крид выпустил альбом, в котором записаны два дуэта - с Гуфом и OG Buda

О выпуске нового альбома Егора Крида "Pussy boy"стало известно из сообщения пресс-службы Warner Music Russia. Внимание поклонников певца привлекла песня, стоящая на первой строчке выпущенного альбома — в ней он намекает на отношения с Валей Карнавал, популярной тиктокершей.

- Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал, — говорится в песне.

Также в альбоме есть песни, записанные дуэтом с Гуфом "Автомат" и "Здравствуйте" созданной в сотрудничестве с OG Buda.

- Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом "Pussy boy" фристайлом по строчке, — делится Крид со слушателями.

Ранее Егор Крид пообещал прислать подарок каждому, кто прослушает его новый альбом в «ВКонтакте». Это должны быть голосовые сообщения, в которых исполнитель делится некими подробностями создания песен альбома.

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