Новый рэп-альбом Pussy boy выпустил Егор Крид. Певец поделился секретами создания

О выпуске нового альбома Егора Крида "Pussy boy"стало известно из сообщения пресс-службы Warner Music Russia. Внимание поклонников певца привлекла песня, стоящая на первой строчке выпущенного альбома — в ней он намекает на отношения с Валей Карнавал, популярной тиктокершей.
- Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал, — говорится в песне.
Также в альбоме есть песни, записанные дуэтом с Гуфом "Автомат" и "Здравствуйте" созданной в сотрудничестве с OG Buda.
- Я заехал на студию к Грише (OG Buda). Мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом "Pussy boy" фристайлом по строчке, — делится Крид со слушателями.
Ранее Егор Крид пообещал прислать подарок каждому, кто прослушает его новый альбом в «ВКонтакте». Это должны быть голосовые сообщения, в которых исполнитель делится некими подробностями создания песен альбома.