Труп убитой девушки с отрезанными конечностями нашли в подъезде

Тело убитой женщины было обнаружено утром в подъезде поселка Зонального Томской области. По сообщениям соседей, обнаруживших окровавленное тело на площадке 17 этажа, у погибшей были отрезаны некоторые конечности.
В убийстве подозревают соседа, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Очевидцы рассказали, что полицейские искали недостающие части тела в мусорных баках.
- Первый заместитель прокурора области Михаил Дружинин выехал на место происшествия по сообщению об обнаружении тела женщины в подъезде многоквартирного дома. По предварительным данным, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы утром 17 июля от жильцов подъезда, обнаруживших труп на лестничной площадке, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
- По предварительным данным, 17 июля 2021 года на лестничной площадке подъезда дома № 2 Б по ул. Виталия Грачева в п. Зональная станция Томского района обнаружен труп неустановленной женщины с признаками насильственной смерти. На теле отсутствуют некоторые конечности, свидетельствующие о попытке расчленения. Части тела, завернутые в пакет, обнаружены следственной группой в мусорном баке рядом с домом. Подозреваемый в совершении преступления 63-летний мужчина задержан, дал признательные показания, - сообщили в СК по Томской области