Убытки Киева в долларах от присоединения Крыма к России посчитали украинские экономисты
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Убытки Киева в долларах от присоединения Крыма к России посчитали украинские экономисты

4:49:037/17/2021Фото: Вы были в Крыму?
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Названная сумма — ущерб на 2014 год, индексацию никто не брал в счет. В расчетах учитывались сельхозземли — их стоимость, залежи ископаемых, недвижимость с населением и другие потери.

Потеря Крыма для Украины стала большим материальным убытком

Потери украинской экономики из-за отделения Крыма превышают 100 миллиардов долларов, об этом заявили во время пресс-конференции Центра экономической стратегии. Сумма, которая была озвучена, составляет 135 миллиардов долларов.

Ранее бывший министр экономразвития страны заявлял о сумме от 50 до 150 миллиардов долларов, которой недосчитались власти Украины после потери Крыма. Ряд украинских компаний подавал иски против РФ в суды, работающие по международным спорам, компания «Нафтогаз» подавала иск на 8 миллиардов долларов.

- Мы выходим на цифру в 135 миллиардов долларов, 135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией, - поделился старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Он заметил, что названная сумма — ущерб на 2014 год, индексацию никто не брал в счет. В расчетах учитывались сельскохозяйственные земли — их стоимость, залежи ископаемых, недвижимость с населением и другие потери.

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