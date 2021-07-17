Убытки Киева в долларах от присоединения Крыма к России посчитали украинские экономисты

Потери украинской экономики из-за отделения Крыма превышают 100 миллиардов долларов, об этом заявили во время пресс-конференции Центра экономической стратегии. Сумма, которая была озвучена, составляет 135 миллиардов долларов.
Ранее бывший министр экономразвития страны заявлял о сумме от 50 до 150 миллиардов долларов, которой недосчитались власти Украины после потери Крыма. Ряд украинских компаний подавал иски против РФ в суды, работающие по международным спорам, компания «Нафтогаз» подавала иск на 8 миллиардов долларов.
- Мы выходим на цифру в 135 миллиардов долларов, 135 миллиардов долларов потеряла украинская экономика, именно экономических активов, из-за временной оккупации Крыма Российской Федерацией, - поделился старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.
Он заметил, что названная сумма — ущерб на 2014 год, индексацию никто не брал в счет. В расчетах учитывались сельскохозяйственные земли — их стоимость, залежи ископаемых, недвижимость с населением и другие потери.