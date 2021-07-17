Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне рассказали об угрозах. Смотрите видео
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Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне рассказали об угрозах. Смотрите видео

6:09:407/17/2021Фото: Flickr
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Двое туристов проходят через многочисленные операции после того, как местный житель произвел в них несколько выстрелов.

До сих пор не поправились россияне, пострадавшие от нападения жителя Абхазии

Россияне, которые отдыхали в пансионате «Самшитовая роща», что в Пиценде, и получили огнестрельные ранения, сообщили, что в настоящее время им пишут в соцсетях и грозятся расправится за то, что те обратились в полицию, а не к местным ворам.

- Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить", "Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы, - рассказал один пострадавший.

Мужчина, который до сих пор продолжает лечение и прошел через множество операций, рассказывает, что не все абхазцы агрессивно настроены. Есть те, кто приносит извинения за действия земляка.

Угрожающие расправой пользователи обвиняют пострадавших мужчин в том, что они сами спровоцировали стрельбу.

В отдыхающих россиян произвел несколько выстрелов житель Лыхны, которого задержали сразу же, он находился под подпиской о невыезде по другому делу, связанному с незаконным приобретением и хранением оружия. В настоящее время он также находится в больнице, так как тоже пострадал от выпущенных пуль, пишет РБК.

Инцидент произошел вечером 15 июня. Ссора началась из-за того, что Пилия начал приставать к другим девушкам из их компании. Началась драка, закончившаяся стрельбой.

Затем сотрудник ресторана и постоялец отеля на своих машинах доставили пострадавших в больницу Гагры.

Адвокат подозреваемого Дмитрия Пилии утверждает, что стрельба началась уже после того, как обвиняемому нанесли несколько ударов.

Сам Пилия сейчас под арестом. По словам адвоката, его подзащитный находится в тюремной больнице и его можно будет перевести в обычную камеру только через две недели. У Пилии пятеро детей в возрасте от двух до семи лет, что является смягчающим обстоятельством, говорит Табагуа.

Стрельба произошла в ресторане пансионата «Самшитовая роща». Местный житель поссорился с двумя российскими туристами и устроил стрельбу. Его задержали. Нападавшим оказался житель села Лыхны Дмитрий Пилия 1978 года рождения. На момент происшествия он находился под подпиской о невыезде по другому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Россиян доставили в центральную районную больницу Гагры, где им оказали первую помощь. Затем их вывезли в Сочи для дальнейшего лечения. В отношении Пилии было возбуждено уголовное дело, сообщала Генпрокуратура Абхазии. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух или более лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное хранение наркотического вещества.

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