Пострадавшие при стрельбе в Абхазии россияне рассказали об угрозах. Смотрите видео

Россияне, которые отдыхали в пансионате «Самшитовая роща», что в Пиценде, и получили огнестрельные ранения, сообщили, что в настоящее время им пишут в соцсетях и грозятся расправится за то, что те обратились в полицию, а не к местным ворам.
- Нам пишут: "Вам надо было голову прострелить", "Зачем вы писали заявление? Вам нужно было обращаться к ворам в законе — в Абхазии через них решают проблемы, - рассказал один пострадавший.
Мужчина, который до сих пор продолжает лечение и прошел через множество операций, рассказывает, что не все абхазцы агрессивно настроены. Есть те, кто приносит извинения за действия земляка.
Угрожающие расправой пользователи обвиняют пострадавших мужчин в том, что они сами спровоцировали стрельбу.
В отдыхающих россиян произвел несколько выстрелов житель Лыхны, которого задержали сразу же, он находился под подпиской о невыезде по другому делу, связанному с незаконным приобретением и хранением оружия. В настоящее время он также находится в больнице, так как тоже пострадал от выпущенных пуль, пишет РБК.
Инцидент произошел вечером 15 июня. Ссора началась из-за того, что Пилия начал приставать к другим девушкам из их компании. Началась драка, закончившаяся стрельбой.
Затем сотрудник ресторана и постоялец отеля на своих машинах доставили пострадавших в больницу Гагры.
Адвокат подозреваемого Дмитрия Пилии утверждает, что стрельба началась уже после того, как обвиняемому нанесли несколько ударов.
Сам Пилия сейчас под арестом. По словам адвоката, его подзащитный находится в тюремной больнице и его можно будет перевести в обычную камеру только через две недели. У Пилии пятеро детей в возрасте от двух до семи лет, что является смягчающим обстоятельством, говорит Табагуа.
Стрельба произошла в ресторане пансионата «Самшитовая роща». Местный житель поссорился с двумя российскими туристами и устроил стрельбу. Его задержали. Нападавшим оказался житель села Лыхны Дмитрий Пилия 1978 года рождения. На момент происшествия он находился под подпиской о невыезде по другому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Россиян доставили в центральную районную больницу Гагры, где им оказали первую помощь. Затем их вывезли в Сочи для дальнейшего лечения. В отношении Пилии было возбуждено уголовное дело, сообщала Генпрокуратура Абхазии. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении двух или более лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконное хранение наркотического вещества.