Два человека погибли и сошли с рельсов 90 вагонов при столкновении грузовых поездов
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Два человека погибли и сошли с рельсов 90 вагонов при столкновении грузовых поездов

6:55:077/17/2021Фото: МЧС
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Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле.

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

Два грузовых поезда столкнулись на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области. Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак на путях необщего пользования. По данным следствия, два человека из состава локомотивной бригады погибли, двое пострадали.

"Грузовые поезда включали в общей сложности 143 единицы подвижного состава: 71 вагон в одном составе и 72 вагона в другом. По предварительной информации, с рельсов сошли более 90 вагонов. Пока нет данных, были они порожними или с грузом", - цитирует "Интерфакс" источник в транспортной прокуратуре.

К месту аварии вылетел тындинский транспортный прокурор и следственная группа.

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту аварии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), сообщили в региональном Следственном комитете.

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