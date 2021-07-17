Два человека погибли и сошли с рельсов 90 вагонов при столкновении грузовых поездов

Два грузовых поезда столкнулись на участке железной дороги Улак-Эльга в Амурской области. Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак на путях необщего пользования. По данным следствия, два человека из состава локомотивной бригады погибли, двое пострадали.
"Грузовые поезда включали в общей сложности 143 единицы подвижного состава: 71 вагон в одном составе и 72 вагона в другом. По предварительной информации, с рельсов сошли более 90 вагонов. Пока нет данных, были они порожними или с грузом", - цитирует "Интерфакс" источник в транспортной прокуратуре.
К месту аварии вылетел тындинский транспортный прокурор и следственная группа.
Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов. Их вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. Дальневосточная железная дорога направила восстановительный поезд к месту аварии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), сообщили в региональном Следственном комитете.
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка месторождения началась в 2011 году.