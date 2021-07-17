Простая кабачковая икра – пальчики оближешь
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Простая кабачковая икра – пальчики оближешь

10:20:257/17/2021Фото: Дело Вкуса
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Кабачковая икра, приготовленная по этому рецепту, ничем не отличаются от ностальгического магазинного вкуса. Готовится очень просто.

кабачковая икра
Излюбленная овощная закуска готовится несложно

Наверное нет таких людей, которые с равнодушием относились бы к кабачковой икре. Эта закуска обрела свою популярность ещё в годы СССР, она низкокалорийная и очень полезная.

Приготовить самостоятельно кабачковую икру не составит труда даже для начинающей хозяйки, а вкус порадует как вас, так и ваших гостей.

Для приготовления икры по этому рецепту вам понадобится:


  • 6 кг кабачка,
  • 500 г томатной пасты,
  • 1 кг лука,
  • 9% уксус - 4 столовых ложки,
  • соль - две столовых ложки,
  • сахар - четыре столовых ложки,
  • растительное масло 200 г,
  • майонез 500 гр.

Кабачки очистите от кожицы, нарежьте кубиками, можно не очень мелко, сложите в кастрюлю, залейте их водой и поставьте на плиту вариться. Пока варятся кабачки, на растительном масле обжарьте до золотистого цвета почищенный и нарезанный лук.

Когда кабачки сварятся, в них добавьте жареный лук и разбейте всё блендером в пюре. Добавьте в пюре все остальные ингредиенты и поставьте кастрюлю на огонь. Не забывайте постоянно помешивать, потому что кабачковая икра может пригорать.

Варите на слабом огне, помешивая, около 2 часов, пока икра не приобретет характерный для нее цвет. Разлейте икру по стерилизованным баночкам и закатайте. Оставьте для остывания под одеялом.

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