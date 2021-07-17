Простая кабачковая икра – пальчики оближешь

Наверное нет таких людей, которые с равнодушием относились бы к кабачковой икре. Эта закуска обрела свою популярность ещё в годы СССР, она низкокалорийная и очень полезная.
Приготовить самостоятельно кабачковую икру не составит труда даже для начинающей хозяйки, а вкус порадует как вас, так и ваших гостей.
Для приготовления икры по этому рецепту вам понадобится:
- 6 кг кабачка,
- 500 г томатной пасты,
- 1 кг лука,
- 9% уксус - 4 столовых ложки,
- соль - две столовых ложки,
- сахар - четыре столовых ложки,
- растительное масло 200 г,
- майонез 500 гр.
Кабачки очистите от кожицы, нарежьте кубиками, можно не очень мелко, сложите в кастрюлю, залейте их водой и поставьте на плиту вариться. Пока варятся кабачки, на растительном масле обжарьте до золотистого цвета почищенный и нарезанный лук.
Когда кабачки сварятся, в них добавьте жареный лук и разбейте всё блендером в пюре. Добавьте в пюре все остальные ингредиенты и поставьте кастрюлю на огонь. Не забывайте постоянно помешивать, потому что кабачковая икра может пригорать.
Варите на слабом огне, помешивая, около 2 часов, пока икра не приобретет характерный для нее цвет. Разлейте икру по стерилизованным баночкам и закатайте. Оставьте для остывания под одеялом.