Уход за розой в горшке
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Уход за розой в горшке

11:20:577/17/2021Фото: Pxfuel
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Для опрыскивания лучше применять туманное распыление из пульверизатора, воду лучше брать холодную кипяченую. 

роза
Цветущая роза в доме - это очень красиво

В горшках обычно выращивают розы те люди, которые не имеют собственного сада, но очень любят этот цветок. Лучше всего в квартирах растут ремонтантные, чайно-гибридные и полиантовые розы. Все они внешне похожи между собой. Они имеют по пять крупных листьев и достаточно крупные соцветия .

Окраска бутонов может быть различной. В горшках лучше всего растут розы, которые были выращенные из черенков. Уход, с которым мы предлагаем вам ознакомиться ниже, позволить жить в вашей комнатной розе на протяжении примерно 6 лет.

Итак комнатным розам требуется:


  • Окна и балконы, которые выходят на юг или юго-восток.
  • Насыщенная питательная почва.
  • Проветриваемое помещение.
  • В период активной вегетации обильный полив.
  • Во время активного роста и цветения - внесение подкормки не реже одного раза в неделю.
  • По мере роста куста ему требуется перевалка в более просторный горшок.

После покупки розы пересаживать её сразу в домашний горшок не нужно - для растений это будет стресс. Поставьте растение там, где она у вас будет расти и и позвольте ему привыкнуть к новому климату.

Пока роза активно не растет и не цветет, её нужно поливать только тогда, когда высыхает почва. Для полива выбирать обычную воду комнатной температуры.

Для опрыскивания лучше применять туманное распыление из пульверизатора, воду лучше брать холодную кипяченую. Пересаживать растения в собственный или в более крупный горшок лучше всего на растущей луне.

Примерно через месяц после того как вы пересадили розу в новый горшок, если началась фаза активной вегетации, то можно начать проводить подкормки. Делать это лучше вечером и после полива.

Во время цветения розы не забывайте вовремя срезать бутоны, которые начали увядать. С похолоданием, когда температура понижается до 12 градусов, если ваша роза стояла на балконе, то её нужно перенести в комнату и разместить на южной стороне квартиры. В это время её начинают реже поливать и прекращают проводить подкормку.

К зиме горшок нужно размещать в самой холодной комнате с окном. Некоторые садоводы размещают розу между рамами, чтобы она зимовала в наиболее приближенных к природным условиях.

Перед тем, как разместить розы на зимовку, её нужно обрезать, оставив на каждой ветке куста по пять живых почек. Листья удалять не нужно. Обрезка благоприятна только на растущей луне.

Приготовьтесь к тому, что зимой роза сбросит листья и не будет расти, цвести и станет выглядеть непривлекательно, но весной её жизнедеятельность возобновится.

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