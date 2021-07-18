С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
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С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман

4:21:517/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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День Арафа отмечается в 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа. День посещения участниками Хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия. В этом году дата выпала на 19 июля.

19 июля - День Арафа
19 июля - День Арафа
id="attachment_706787" align="aligncenter" width="1034"> 19 июля - День Арафа 19 июля - День Арафа

id="attachment_706788" align="aligncenter" width="1034"> 19 июля - День Арафа 19 июля - День Арафа

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