С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
4:21:517/18/2021
День Арафа отмечается в 9-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа. День посещения участниками Хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия. В этом году дата выпала на 19 июля.
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С Днем Арафа чудесные картинки для мусульман
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