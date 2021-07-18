Как правильно прищипывать растения на огороде и даче?
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Как правильно прищипывать растения на огороде и даче?

5:30:017/18/2021Фото: www.pxfuel.com
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Идея срезания частей ваших растений может показаться устрашающей, но на самом деле она может помочь вашему растению расти.

Прищипывание дает силу растениям
Прищипывание дает силу растениям

Эксперт  рассказал, как «прищипнуть» ваши растения и позволить им сконцентрировать свою энергию. Идея срезания частей ваших растений может показаться устрашающей, но на самом деле она может помочь вашему растению расти.
Термин «прищипывание» в садоводческих терминах может показаться странным неопытному садовнику. Выщипывание на самом деле является формой обрезки, которую следует проводить среди множества видов растений. Травы, томаты и герань - это лишь некоторые из видов растений, которые хорошо реагируют на прищипывание, пишет https://www.express.co.uk

Лаванду и розмарин также можно разрезать до более удобного размера.

Выщипывание на самом деле происходит, когда вы удаляете основной стебель и заставляете его вырастить новые стебли.

Эксперт по садоводству Джейн Перроне объяснила, как успешно выщипывать помидоры.

Она рассказала, что некоторые люди «паникуют» из-за того, что их ущипнут, но на самом деле это проще, чем вы думаете.

Она объяснила: «Многие люди паникуют по этому поводу. По сути, все дело в том, чтобы сконцентрировать энергию растения в этом основном стебле, чтобы сделать помидоры. Вы получаете эти боковые побеги, выходящие под углом 45 градусов со стороны стебля, над местом соединения листьев. Там, где этот прямой угол, они выходят под углом 45 градусов, и вам нужно их убрать. Просто ущипните их пальцами, потому что они истощают энергию растения. Это действительно важный шаг, если вы хотите, чтобы ваше растение вкладывало всю свою энергию в рост».

Джейн объяснила, что вам нужно будет «отщипнуть» помидоры кордона, у которых помидоры растут на одном основном стебле. Кустовые томаты растут наружу и более тяжелы на листве. Их не нужно прищипывать, как помидоры.

Джейн продолжила: «Если это кажется слишком большим трудом, вы можете выращивать так называемые кустовые помидоры, и они растут повсюду в форме куста. Вам не нужно беспокоиться о защемлении».
Кустовые помидоры могут вырасти примерно до двух-трех футов, в то время как кордонные помидоры могут вырасти чуть ниже пяти футов.

Кустовые помидоры хороши для тех, кто надеется положить их в консервные банки, потому что у них большой урожай.

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