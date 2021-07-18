Как пройдет Курбан-байрам 20 июля 2021 года в Москве? Где будет праздничная молитва
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Как пройдет Курбан-байрам 20 июля 2021 года в Москве? Где будет праздничная молитва

7:00:307/18/2021Фото: https://pixabay.com/
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Праздничная молитва состоится только в Московской Соборной мечети: кого допустят, решили в ДУМ РФ.

В Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в день Курбан-байрама праздничные молитвы не состоятся
В Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в день Курбан-байрама праздничные молитвы не состоятся

Духовное управление мусульман информирует о порядке совершения праздничной молитвы в честь Ид аль-Адха – Курбан-байрама 20 июля 2021 г. в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы. Ввиду сложной эпидемиологической обстановки, с целью не допустить распространения среди верующих коронавирусной инфекции, праздничная молитва состоится только в Московской Соборной мечети с участием духовенства и сотрудников ДУМ РФ. Иные лица в мечеть допущены не будут. Праздничная молитва будет транслироваться телеканалом «Россия 1».

В Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в день Курбан-байрама праздничные молитвы не состоятся.

Региональные духовные управления мусульман, входящие в состав ДУМ РФ, самостоятельно принимают решение о порядке проведения праздничной молитвы Курбан-байрам с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в своих регионах.

В ходе заочного заседания 10 июля 2021 г. Совет улемов ДУМ РФ принял богословское заключение, в котором уточнил, что первый день месяца Зуль-хиджа 1442 года наступил с заходом солнца 10 июля 2021 г. Девятый день месяца Зуль-хиджа – День ‘Арафа – наступит 19 июля, десятый день месяца Зуль-хиджа и праздник Курбан-байрам – 20 июля. Одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца Зуль-хиджа, дни ат-Ташрик, приходятся на 21, 22, 23 июля.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению правительства Москвы (приложение № 1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется. Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз (нафиля) в два или четыре ракяата.

Традиционно на федеральном канале «Россия 1» будет вестись трансляция праздничной проповеди председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Призываем всех прослушать данную проповедь, чтобы укрепить и усилить единство мусульманского сообщества Российской Федерации и СНГ», - говорится в богословском заключении.

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