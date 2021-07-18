Глобальное открытие в лечение рака сделали ученые
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Глобальное открытие в лечение рака сделали ученые

6:00:017/18/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Когда раковые клетки выращивают в посуде в лабораторных условиях, они либо плавают, либо прилипают. Что это значит?

Многие виды рака YAPoff очень смертельны
Многие виды рака YAPoff очень смертельны
Сюжет: Онкология
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Согласно новому исследованию, проведенному учеными Sinai Health, все виды рака делятся на две категории, результаты которых могут предоставить новую стратегию лечения наиболее агрессивных и неизлечимых форм болезни.

В новом исследовании, проведенном в этом месяце в Cancer Cell , ученые из Исследовательского института Луненфельда-Таненбаума (LTRI), входящего в Sinai Health, делят все виды рака на две группы в зависимости от наличия или отсутствия белка, называемого Yes-ассоциированным белком или YAP.

Род Бремнер, старший научный сотрудник LTRI, сказал, что они определили, что все виды рака присутствуют при включенном или выключенном YAP, и каждая классификация проявляет различную чувствительность к лекарствам или устойчивость. YAP играет важную роль в образовании злокачественных опухолей, поскольку он является важным регулятором и эффектором сигнального пути Hippo.

«YAP не только либо выключен, либо включен, но и оказывает противоположное про- или противораковое действие в любом контексте», - сказал Бремнер. «Таким образом, рак YAPon нуждается в YAP, чтобы расти и выжить. В отличие от рака YAPoff, он перестает расти, когда мы включаем YAP».

Многие виды рака YAPoff очень смертельны. В своем новом исследовании Бремнер и его коллеги-исследователи из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк в Буффало, штат Нью-Йорк, показывают, что некоторые виды рака, такие как простата и легкие, могут перейти из состояния YAPon в состояние YAPoff, чтобы противостоять лечению.

Когда раковые клетки выращивают в посуде в лабораторных условиях, они либо плавают, либо прилипают. Команда исследователей обнаружила, что YAP является главным регулятором плавучести клетки, где все плавающие клетки - это YAPoff, а все липкие клетки - это YAPon. Хорошо известно, что изменения в адгезивном поведении связаны с лекарственной устойчивостью, поэтому их результаты указывают на то, что YAP является центром этого переключателя, объяснил Бремнер.

Джоэл Пирсон, со-ведущий автор и научный сотрудник лаборатории Бремнера в LTRI, сказал, что методы лечения этих видов рака могут иметь огромное влияние на выживаемость пациентов.

«Обнаруженное нами простое бинарное правило может раскрыть стратегии лечения многих типов рака, которые попадают в суперклассы YAPoff или YAPon», - сказал Пирсон. «Более того, поскольку рак перескакивает между состояниями, чтобы избежать терапии, наличие способов лечения состояний YAPoff и YAPon может стать общим подходом, чтобы не дать этому раку переключиться на другой тип, чтобы противостоять лечению лекарствами».

Исследователи надеются, что, выявив общие уязвимости этих типов рака, можно будет разработать новые терапевтические подходы и улучшить результаты лечения пациентов.

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