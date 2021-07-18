Самая важная молитва чудотворцу всея России Сергию Радонежскому

Сергий Радонежский считается уникальным человеком. Ведь у него просят помощи не только православные и верующие, но и светские люди. История повествует о настоятеле, как о значительном лице, внесшем непосильный вклад в развитие страны и формирование ее культурных ценностей, менталитета. Чудотворец в свое время благословил Великого русского князя Дмитрия Донского на проведение и участие в Куликовской битве. Именно поэтому Сергий Радонежский ассоциируется с суверенностью и непоколебимостью России.
Когда настоятель был еще жив, ему приписывали различные сверхъестественные способности, вплоть до умения воскресить человека, как Иисус. Существует легенда, что однажды к Сергию пришел житель деревни с единственным умирающим сыном на руках. Ребенок умер у Радонежского дома, но, когда его стали хоронить, выяснилось, что мальчик жив и здоров. С тех пор стали приходить к настоятелю, чтобы излечиться от различных недугов. Эта традиция сохранилась и по сей день в виде молитвы.
Что можно попросить 18 июля, когда мощи Святого будут функционировать в полную силу, и какая среди всех молитв будет самая сильная?
В этот день рекомендуется разрешать конфликты и действовать по справедливости. То есть наказывать обидчика в соответствии с его проступком. Эффективной будет молитва, дарующая смирение и умерщвление людской гордыни. Но главными словами прошения станут об исцелении больных. Молитва «О здоровье» 18 июля будет самой сильной и действующей.
Если в настоящее время идут какие-то судебные процессы, нужна помощь в освоении нового дела или хочется добиться успеха в работе, Сергий Радонежский тоже покровительствует этому. Важно понимать, что эффективность молитвы зависит не только от Святого, но и правильных действий человека. Просит он это искренне, во благо или во вред, как сосредотачивается на своем внутреннем голосе и ощущениях во время молитвы, как регулярно молится, где делает это.
Молитва об учебе
Молитва о здравии